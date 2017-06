Només hi falta la cirereta

Sergi Palencia és incombustible. Ningú ha jugat enguany més minuts que ell al Barça B. Quaranta titularitats, que aviat és dit. El lateral de Badalona s’ha convertit en la seva tercera temporada al filial en una peça inamovible. Fa tan sols un parell d’anys encara era juvenil, però s’ha adaptat molt ràpid a les exigències del futbol semiprofessional de la segona B, igual de dur que el professional per a un jugador jove, ja que molts cops es competeix en circumstàncies més extremes, i, des del carril dret de la defensa, ha estat una de les brúixoles de l’equip.

Les seves actuacions li han valgut el reconeixement de Gerard, que no el mou mai de l’onze, i també de tothom qui s’ha acostat aquesta temporada al Miniestadi. Només li ha faltat tenir l’oportunitat amb el primer equip. Luis Enrique no ha comptat amb ell. Ell, en tot cas, està molt satisfet. “Estic molt content perquè estic rebent bastants missatges de suport i de reconeixement”, explica el defensa de 21 anys, que no vol que l’elogi el debiliti i que té clar que encara li queda camí per recórrer: “Omple d’orgull que se’t reconegui la feina, però jo treballo per això, per millorar cada dia, i intentaré continuar progressant, que encara puc polir moltes coses.”

El Barça B té ara a tocar l’ascens a segona A, una categoria amb la qual Palencia té un compte pendent. “Tinc una espina clavada”, admet el badaloní, que el seu darrer curs de juvenil va acabar jugant onze partits al Barça B i va baixar. D’aquell bloc continuen al filial Suárez, Gerard Gumbau i Kaptoum. “Tant per a mi com per a ells tres seria un privilegi i una il·lusió increïble treure’ns l’espina i tornar a segona”, admet Palencia, que pensant en perspectiva global, creu que el salt de categoria aniria meravellosament bé: “Seria increïble per al club, ara que també vol fer un Barça C, tenir un equip a la segona màxima categoria del futbol espanyol, això faria que estiguéssim a només un passet de l’elit i ens serviria per aprendre molt.”

Fe en la renovació