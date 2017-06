Fil a l’agulla

Pendents que s’escenifiqui la potenciació dels lligams al nivell més alt entre el Girona i el Manchester City, els responsables de tots dos clubs van fent passos endavant. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, i l’entrenador, Pablo Machín, van viatjar dimecres a Manchester per saber de primera mà els efectes directes que la connexió tindrà en la plantilla, en forma de cessions cap a Montilivi.

L’ascens a primera ha estat una molt bona notícia per al City, que tindrà un aliat en una de les lligues més potents del món. I per al Girona, els lligams amb el club anglès li permetran tenir a l’abast jugadors als quals no podria aspirar pel seu compte. La idea és que el nombre de jugadors que aterrin a Montilivi com a cedits pel Manchester City creixi de manera notable –podrien ser entre quatre i sis, començant pel retorn de Pablo Maffeo– en la temporada de l’estrena a primera. Cárcel i Machín han avançat en les reunions a Manchester sobre els jugadors que podran rebre. De fet, amb un sol fitxatge confirmat i anunciat fins ara –el porter Gorka Iraizoz (Athletic)–, el Girona ha volgut saber quines possibilitats li arribaran des de l’Etihad abans d’accelerar en l’arribada dels reforços. De moment, el Girona té tot just nou jugadors –Iraizoz més els vuit als quals Cárcel va garantir la continuïtat– confirmats.

Que el Manchester City nodreixi l’equip de Machín serà una fórmula molt òptima també perquè el club gironí tingui més marge a l’hora de confeccionar la plantilla. Tot i que el pressupost del club s’enfilarà fins a una xifra superior als 40 milions d’euros, el més probable és que no s’arribi ni als 30 milions per dedicar a la plantilla.

Preparant l’estada