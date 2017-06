L’empenta definitiva

El camí que ha hagut de fer el Barça B fins a arribar a l’última eliminatòria amb tot a favor ha estat llarg i costerut. Per molt avantatge que va aconseguir en la lliga regular (82 punts), el grup tercer de la segona divisió B mai no dona treva i la promoció d’ascens no va fer res més que insuflar dubtes en l’equip.

Però l’equip de Gerard López ha sobreviscut a aquests dubtes, a les crítiques per l’estil de joc, a les lesions, a mals partits i a derrotes dures. I ha arribat a les portes de la glòria. Ho té a tocar. Diumenge passat va oblidar tots els problemes previs i va etzibar un 1-4 a El Sardinero gairebé definitiu en l’anada de la darrera eliminatòria per pujar a segona A. Avui, amb un Miniestadi vestit de gala, el filial blaugrana només necessita l’última empenta per assolir l’anhelat ascens.

Controlar els ànims

Qualsevol victòria, qualsevol empat i qualsevol derrota amb menys de tres gols de diferència fa al Barça B equip de la segona divisió A. La derrota per tres gols, sempre que sigui un 0-3, també. Així, doncs, tot i que el partit dura 90 minuts, el Barça està ben a prop d’amarrar l’objectiu. “Queda poquet però no està fet. L’únic que queda és confirmar-ho fent un bon partit en la tornada”, avisa l’entrenador Gerard López. El vestidor, des que l’àrbitre Galech Apeztegia va xiular el final del partit a El Sardinero, va ser conscient de la importància de l’1-4 amb una pinya de celebració reveladora, però un cop refredats els ànims, vol ser prudent. “Serà un partit molt complicat i si no sortim concentrats des del principi ens poden donar un ensurt”, admetia el capità Sergi Palencia. “S’hauran de controlar molts aspectes d’aquest partit”, hi afegeix Gerard López. El Barça B ha viscut molts alts i baixos en l’aspecte emocional al llarg de la promoció d’ascens, i per això, el tècnic vol que els nervis i la joventut no siguin un problema en el partit de tornada. “Tenim al davant una oportunitat única i hem hagut de treballar moltíssim per aconseguir-la; per això és normal que als jugadors joves els pugui afectar amb certa excitació”, explica Gerard: “Que aquestes emocions ens duguin a tenir la intensitat que cal perquè ells en posaran molta. Cal canalitzar-les en positiu.”

Sense Fali