El City ultima la compra

El City Football Group està enllestint el procés de compra d’una gran part del Girona FC SAE, operació que, quan es culmini, convertirà el grup que té com a joia de la corona el Manchester City en el nou propietari del club de Montilivi. Pere Guardiola –el germà de l’actual tècnic de l’equip citizen ja va ser clau en l’anterior venda a TVSE Futbol de les accions d’UE Girona que controlava Josep Delgado– està liderant aquesta nova negociació mitjançant la qual el City Football Group aconseguirà el control del 80% del Girona FC SAE, que és el percentatge que té la societat francesa que té com a caps visibles Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa, els quals només van aparèixer una vegada per Girona (el 29 de juny de fa dos anys). La resta de les accions són propietat de Josep Delgado (es va quedar amb un 18%) i els petits accionistes (es reparteixen un testimonial 2%). El City està negociant adquirir les accions de l’empresari sarrianenc, que està empresonat a Polònia.

Quan l’operació s’enllesteixi –s’hauria de fer oficial en pocs dies–, el Girona estarà sota control absolut del City Football Grup, que a la vegada és propietat de l’imperi del xeic Mansour bin Zayed al Nahyan, que controla el grup inversor Abu Dhabi United Group. Pere Guardiola entrarà personalment en l’accionariat, però encara no està decidit quin percentatge tindrà del Girona. Sí que serà un personatge cabdal i amb molt de pes en l’estructura del club blanc-i-vermell.

Aleshores, però, ja es va establir una mena de pacte que, en el cas que el Girona assolís l’ascens a primera divisió, l’acostament del City es faria molt més visible del que ho ha estat els últims dos anys només amb les cessions. De fet, l’ascens a primera comporta unes obligacions econòmiques difícils d’assolir per part de TVSE Futbol en un moment en què les despeses es multiplicaran de manera exponencial. La societat francesa no té tampoc l’indubtable coneixement futbolístic que sí que té el City per engegar un projecte ambiciós a primera divisió.

Un dels efectes col·laterals de l’ascens és que la despesa prevista per al Girona quan va entrar en el concurs de creditors s’incrementarà en un 40%, ja que la quitança queda sense efecte mentre el club es quedi a primera divisió (els creditors, doncs, passaran a cobrar el deute de manera íntegra i no pas el 60%). Evidentment, no és l’única partida que s’incrementarà. N’hi ha que es multiplicaran per dos i fins i tot per tres (les nòmines dels jugadors de la temporada passada). N’hi ha d’altres que s’hauran d’assumir tant sí com no amb les condicions de primera divisió (les rescissions de contracte). I n’hi ha que, senzillament, es dispararan: els nous contractes (és fàcil que arribin jugadors amb nòmines superiors al milió d’euros) i possiblement alguna compra d’algun futbolista que impliqui pagar un traspàs amb uns quants zeros al darrere. Tot això, sense oblidar que els nous propietaris tenen entre cella i cella la construcció de la futura ciutat esportiva, instal·lació que en dues o tres temporades (encara no hi ha els terrenys, tot i que el radar de cerca continua del tot activat) ha de ser una realitat.

Tot i que la pluja de milions de les televisions serà considerable, el Girona estarà a la cua dels equips de primera divisió pel marge salarial, i TVSE Futbol estaria limitada en la confecció de la plantilla. El City, en canvi, es pot permetre fer cessions i assumir operacions que el Girona per si sol no podria fer de cap de les maneres sense passar la línia econòmica que li marqui la LFP. A més, la intenció dels nous propietaris és fer una plantilla tan competitiva com sigui possible per no passar ensurts i consolidar-se –fent fressa?– en la màxima categoria.