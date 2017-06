Un bloc a apuntalar

El Reus té tot un repte. Després d’una gran temporada en el debut a segona A té el llistó elevat, però, malgrat això, els dirigents s’han marcat l’objectiu de millorar l’onzè lloc. El director esportiu, Sergi Parés, i el nou tècnic, Aritz López Garai, treballen per completar una plantilla de nivell que conservi la solidesa defensiva i que disposi de més recursos ofensius. De moment, el Reus disposa de dotze jugadors amb contracte i espera que, d’entre els que l’acaben al final d’aquest mes de juny, algun continuï. Ahir, precisament, el Reus va tancar la renovació d’Edgar Hernández per una temporada amb una altra d’opcional. El davanter de Gavà, de 30 anys i que fa tres temporades que és al Reus, ha jugat 20 partits i ha fet dos gols aquest últim curs.

A més d’Edgar Hernández, els últims mesos han estat renovats els atacants Fran Carbia, David Querol i David Haro; el central Jesús Olmo, i el porter Edgar Badia, peces importants tant en l’ascens de fa un any com a segona A i que s’han unit als altres sis jugadors que tenen contracte per a la temporada que ve: els laterals Migue García i Campins; el central Atienza, els mitjapuntes Vítor Silva i Guzzo, i l’extrem Ricardo Vaz. Pel que fa als futbolistes que acaben contracte ara, un dels objectius del Reus és renovar Miramón, un dels més regulars l’última temporada i molt valorat per la polivalència. Ha acabat el curs com a lateral dret, posició per a la qual el volen Parés i Garai, sobretot tenint en compte que el titular habitual fins ara, Alberto Benito, ha fitxat pel Saragossa, igual que l’altre lateral, Ángel. També és probable la continuïtat del davanter Máyor, mentre que el porter Codina, el mig Albistegui i el punta Chrisantus difícilment es quedaran. A més de Benito i Ángel –i del mateix López Garai, que ha penjat les botes per ser el nou entrenador–, han deixat l’equip Ramon Folch, amb destinació incògnita, i l’extrem Jorge i el central Babic, que tornen als seus clubs.

Pel que fa als fitxatges, se n’esperen uns quants, com és habitual en tots els clubs de segona A. Amb un bloc defensiu consolidat i amb força continuïtat, el club roig-i-negre haurà de reforçar sobretot el mig del camp –ha perdut la parella titular Folch-Garai– i l’atac, per al qual busca un golejador contrastat.