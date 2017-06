Operació sortida

El Nàstic va comunicar ahir de manera oficial que nou futbolistes no vestiran la samarreta grana la temporada que ve. Quatre de les baixes ja se sabien –Manolo Martínez, que penja les botes; Luismi, que torna al Valladolid després de la cessió; Madinda, que també ha acabat la cessió a Tarragona i ha fitxat per l’Asteras Tripolis grec, i Moussa, que s’ha incorporat al Lleida–, mentre que les altres cinc baixes confirmades ahir també eren previsibles: Achille Emana, Ferran Giner, José Carlos, Iago Bouzón i Miguel Ángel Cordero. Després d’haver estat un dels millors jugadors la temporada 2015/16, Emana va tornar l’hivern passat per ajudar el Nàstic en la lluita per la permanència. Irregular i amb problemes físics, no ha mostrat el nivell del curs anterior, amb setze partits i quatre gols, però només 36 minuts les sis últimes jornades. Ferran Giner tanca una etapa de quatre temporades al Nàstic, amb 96 partits oficials, tretze dels quals aquest últim curs, en què ha tingut poc protagonisme. El Mallorca de Vicente Moreno, el tècnic que més hi ha confiat, podria ser el seu nou club. Pel que fa a Iago Bouzón, ha vestit durant dues temporades la samarreta grana, que ha defensat 51 vegades en la lliga, 29 en la primera campanya i 22 aquesta última. José Carlos (onze partits) i Cordero (disset) només han estat un curs a Tarragona.

Uche, la incògnita

També acaba el contracte demà Ikechukwu Uche, i el Nàstic estudia si el renova. El bon final de campanya del nigerià, amb gols decisius, el fa un futbolista interessant, però el davanter nigerià té ganes de canviar d’aires.