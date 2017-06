“Tinc un vincle molt fort amb Girona, el porto al cor”

El que hem fet aquest any ho tindrem sempre en el record, és inesborrable i queda per a la història Una de les claus ha estat la qualitat humana del vestidor. L’ambició, la humilitat i el bon ambient ens han dut fins aquí Em sap greu marxar, però entenc que vulguin altres jugadors, això és futbol i cadascú té les seves idees

Miguel Ángel Cifuentes, Cifu (Zújar, 5/10/1990), ha quedat “impregnat” de Girona, de la ciutat i del club en el qual ha viscut dues temporades d’allò més intenses. En la primera (2014/15) el futbolista va quedar cruelment a les portes de l’ascens a primera, una fita que ha assolit aquest curs i que ha celebrat de valent. Tot i així, Cifu no continuarà a Montilivi la temporada vinent, una decepció des del punt de vista personal que no evita que el jugador s’emporti un grat record del seu pas per Girona.

Com proven les vacances? Després d’un ascens a primera encara millor, no?

Sí, les vacances sempre van bé i s’agraeixen, i després de tot el que vam disfrutar amb l’ascens doncs encara molt millor.

El que han viscut aquesta temporada ja no els ho treu ningú, és una temporada històrica.

I tant, això ja ens quedarà per sempre en el record, és inesborrable i queda per a la història.

La constància els ha dut fins a l’elit, un camí difícil però que ha tingut un final feliç.

Sí, és la culminació del que es va començar anys enrere i que per sort he pogut viure juntament amb altres companys que també van viure la tragèdia de fa dues temporades. Ens hem pogut treure l’espina.

Pujar a primera és el millor que li ha passat com a futbolista?

Com a fita sí, havia jugat més en la meva primera temporada aquí, però pel que fa a èxit aquest any ha estat el millor.

En la temporada 2014/15 va ser un fix al carril dret, tot i que al final hi va haver els malsons del Lugo i del ‘play-off’, mentre que aquesta temporada ha tingut menys participació però ha aconseguit l’ascens. M’imagino que es queda amb aquest curs, no?

En termes generals sí, però el primer any em va marcar molt, vaig disfrutar i, a més, vaig quedar impregnat de la ciutat.

Quina ha estat la clau d’aquest equip?

Una de les claus ha estat la qualitat humana del vestidor; ens hem ajuntat un bon grup de persones, de professionals, amb moltes ganes de fer les coses bé i d’aconseguir grans fites. Aquesta ambició, humilitat i bon ambient entre nosaltres ens ha permès arribar fins aquí.

El seu vincle amb la ciutat de Girona és gran, fins i tot té un tatuatge al braç amb les cases de colors del riu Onyar.

I tant, fa dos anys me’n vaig anar molt trist d’aquí i aquest any igual, han estat unes llàgrimes agredolces, d’alegria per l’ascens i de melancolia per haver de deixar tot això que m’estimo tant. Tinc un vincle molt fort amb Girona, el porto al cor i sempre ho recordaré. I sempre tindré el desig de tornar.

Pel que em diu, li agradaria tornar algun dia, sigui com a jugador o com a ciutadà.

Sí, Girona és un lloc que no coneixia abans i que m’encanta, és un lloc ideal. He disfrutat moltíssim de la ciutat, han estat els meus anys més feliços i no descarto tornar el dia de demà.

Deu ser dur haver de marxar ara. Què li van dir des del club?

Sí que em sap greu, perquè un cop aconseguit el premi hauria estat bonic poder disfrutar d’aquest primer any històric del Girona a primera. Però estava cedit pel Màlaga i en principi el Girona m’ha dit que no tenia intenció de repescar-me. Sembla que la meva etapa aquí s’ha acabat i desitjo la millor de les sorts als companys, al club i a tota la gent de Girona. Espero que es quedin molts anys a primera.

Entén la decisió?

Això és futbol i cadascú té les seves idees. Aquest any no vaig tenir tanta confiança del mister i també entenc que vulguin altres jugadors.

La primera divisió se li resisteix. Primer amb l’Elx, després amb el Màlaga i ara amb el Girona. Ja és mala sort...

Sí, he tingut la primera divisió molt a prop però al final no ha pogut ser. Amb l’Elx hi ha haver el descens administratiu, més endavant al Màlaga tampoc vaig poder disputar ni un sol minut i ara, tot i pujar amb el Girona, tampoc sembla que pugui continuar a primera. A veure què passa en el futur.

Encare té contracte en vigor amb el Màlaga. Quins plans té per a la temporada vinent?

Encara no sé res, estem en ple mercat de fitxatges. El Màlaga suposo que esperava que jugués més al Girona i no sé si comptaran amb mi. Si no, haurem de buscar una sortida.