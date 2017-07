Montilivi també puja de categoria

En l’estrena a segona A, Montilivi va canviar el gris del ciment pel vermell dels seients en un rentat de cara molt agraït. Ara, amb el salt a primera divisió, la instal·lació també viurà una transformació a l’altura de la categoria que es visualitzarà amb l’aixecament de dues grades retràctils, una al gol nord i l’altra a la zona de preferent, que augmentaran en 4.000 seients més l’aforament. L’estadi encara té capacitat per créixer més en futures remodelacions, però el club creu que les 13.500 places són una quantitat raonable per al bateig de l’equip a l’elit.

En el cas de les grades retràctils que s’hi construiran –i s’hi mantindran fixes tot el curs 2017/18–, a la zona de preferent hi haurà gairebé 2.000 seients més. D’aquests, més de 900 estaran coberts per una visera que farà el seu servei els dies tant de pluja com de sol. Pel que fa al gol nord, guanyarà més del doble de capacitat amb la nova graderia, que superarà els 2.000 seients. El club també va anunciar que deixaria exactament igual com està la gàbia visitant, ubicada entre el gol nord i la preferent (306 places).

El Girona no es podia escapar de remodelar un estadi inaugurat el 1970 i que havia anat caient a trossos fins que el 2008 el club i l’Ajuntament de Girona es van haver de posar les piles per poder competir en la LFP. Ara, tot i que la instal·lació és municipal, serà el club i no pas el consistori el que es farà càrrec de gran part de les despeses de les obres. “Entre les grades, la il·luminació i el terreny de joc, estaríem parlant d’uns quatre milions d’euros”, va revelar el director general del club, Ignasi Mas-Bagà, que va fer l’exposició de les actuacions que es faran a Montilivi.

El Girona no va poder anunciar el dia de l’inici de les obres de les grades perquè encara s’està pendent dels permisos d’obra, però sí que Ignasi Mas-Bagà va reconèixer que no es preveu cap altre escenari que no sigui que tot estigui enllestit el dia 26 d’agost (serà el debut a Montilivi del Girona, que ha demanat començar la lliga a camp contrari precisament per les obres). Si els terminis no es complissin, l’embolic seria considerable per no dir sideral (hi haurà seients venuts a abonats). La murga són els treballs previs de fonaments i ancoratges, ja que les grades s’aixequen en un parell de setmanes.