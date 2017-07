El Girona va presentar ahir la nova campanya d’abonaments en el que serà el bateig de l’equip a primera divisió. El CaixaForum, a la Fontana d’Or, va ser l’escenari escollit per l’entitat, que va convidar exjugadors i penyistes a l’acte, en què també hi va ser el futbolista que és la imatge principal de la campanya Benvinguts a la històr1a, Pere Pons.

El club va assegurar que havia fet un “estudi exhaustiu” del mercat per mirar d’establir uns preus “raonables i en consonància amb la mitjana d’altres entitats que ja es troben a la màxima categoria”, va exposar el director general, Ignasi Mas-Bagà.

Repartits en quatre grans blocs –infantil (de 0 als 6 anys), júnior (de 7 a 17), adult (de 18 a 64) i sènior (més de 65 anys)–, el club ha prioritzat ajustar el preu per a les renovacions, és a dir, per als abonats que ja ho eren el curs passat i vulguin seguir-ho sent. Ho podran fer del 6 de juliol al 6 d’agost, tant per internet com de manera presencial.

Els abonats que vulguin canviar la seva ubicació a l’estadi també disposaran de poc més de tres setmanes (del 3 al 26 de juliol) per buscar un nou seient. Per realitzar aquesta gestió sí que serà imprescindible anar a les oficines del club. El Girona establirà com a prioritat el número d’abonat. Per fer-se nou abonat, la resta d’aficionats hauran d’esperar fins al 27 de juliol. Tindran preferència els posseïdors del carnet Girona Fans, els, quals, si ho volen, tenen pràcticament garantit l’abonament perquè el club no ha decidit quin serà el límit de carnets, però en cap cas serà inferior als 9.000. Més difícil ho tindran els no abonats que no siguin fans. “És probable que les noves altes es puguin cobrir només amb fans. No tenim previst ara obrir una tercera finestra”, va dir el director general. Inicialment, el club té previst guardar-se unes 4.000 localitats per posar a la venda els dies de partit.

Tots els partits