Una reconstrucció gairebé inevitable

Pujar a primera és una benedicció per a tots els equips. Fer el pas a l’elit del futbol espanyol suposa una alegria desbordant per als clubs, per l’afició i també per a la ciutat –només cal veure les celebracions a Girona els dies posteriors a l’ascens–. Econòmicament el salt també és gegant, en gran part gràcies a l’increment d’ingressos que comporten els drets de televisió. Però en el futbol ja se sap que no tot són flors i violes, i una notícia positiva sempre comporta fer sacrificis. Competir contra equips com el Barça i el Madrid i poder consolidar-te a l’elit requereix un gran esforç mental i econòmic a l’estructura esportiva de tots els clubs.

Lògicament, el primer pas és negociar i comunicar la continuïtat dels jugadors de la plantilla actual –un pas que Quique Cárcel ja va enllestir fa força dies–, i després ve la feina grossa. S’ha de fitxar.

Renovació menys a Mareo

Els equips que han aconseguit ascendir les dues últimes temporades han marcat una tònica bastant general, i és la de fer molts retocs respecte a la plantilla que havia assolit l’ascens. De fet, entre els sis últims equips ascendits, han arribat a la xifra de 61 fitxatges en total, una mitjana de més de deu incorporacions per equip –més o menys les que ha previst fer el Girona aquest estiu–. Alguns d’ells, això sí, ja havien format part de la plantilla de l’ascens com a cedits, i a primera l’equip els va renovar la confiança –com pot succeir al Girona amb Maffeo. Qui més va recórrer al mercat després de pujar a primera va ser l’Alavés, que l’estiu passat va confeccionar una plantilla pràcticament nova incorporant 17 futbolistes, entre els quals han destacat durant el curs jugadors com Marcos Llorente o Theo Hernández. Els altres equips que han passat de les deu incorporacions després d’ascendir són el Leganés (13), el Betis (11) i l’Osasuna (11). En canvi, Las Palmas es va quedar amb només vuit fitxatges, però tots ells amb molt pes dins de l’equip. L’excepció que confirma la regla dels nous ascendits va ser l’Sporting, que després de treure l’ascens al Girona en l’últim minut del curs 2014/15 va canviar molt poques peces en el mercat d’estiu. De fet, només va incorporar tres futbolistes: Alen Halilovic (Barça), Tonny Sanabria (Roma) i Omar Mascarell (Real Madrid).

El resultat, una incògnita