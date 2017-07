El Girona pagarà 133.000 euros i tindrà el filial a 2a B

El Girona té previst anunciar avui la decisió d’utilitzar el privilegi que té per recuperar –ara als despatxos i previ pagament de 133.000 euros– la plaça a segona B que se li va esfumar fa deu dies sobre la gespa en el partit que el seu filial, el Peralada, va empatar contra el Rápido de Bouzas (2-2). El cost actual és molt més alt perquè d’haver guanyat aquell partit, l’ascens hauria sortit de franc. L’oportunitat, però, és massa llaminera com per deixar-la escapar. De fet, costaria molt argumentar ara que al Girona no li interessa tenir un equip a segona B quan durant tota la temporada passada no va escatimar recursos per assolir un objectiu que era prioritari per intentar convèncer els jugadors amb més projecció.

Els 133.000 euros és el resultat de la suma dels deutes dels equips que han descendit per impagaments: el Gavà (54.000 euros), el Boiro (94.000) i el Palencia (117.000). Només hi ha dues places vacants a segona B perquè el Palència ha baixat dues categories, i el global del deute (266.000 euros) s’ha de dividir per dos. Si el Peralada no el volgués, la plaça s’oferiria al Terrassa, i després al Vilafranca. En cas de negativa, la prioritat passaria a la resta de catalans descendits de segona B a tercera per ordre de classificació. El Girona, amb tot, té de termini fins el divendres a les 10 del matí per executar la decisió.

El Gavà, fora de temps