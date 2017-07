Molt urgent, i gairebé tot per fer

Hi ha tantes coses a fer i tants pocs dies que fins i tot sembla impossible que el Girona ho pugui acabar quadrant tot amb la precisió que necessita aquest nou projecte en la màxima categoria. El club de Montilivi té la sort que anirà de bracet del Manchester City, però fins i tot aquesta relació que ha d’acabar amb l’adquisició de l’entitat gironina per part de l’anglesa va amb la reductora posada. Les dues parts ja han dit i repetit que res no trencarà l’operació d’afiliació i que el City Group i Pere Guardiola passaran a controlar el club blanc-i-vermell, però tot està trigant més del compte a fer-se visible. I aquest moviment és la clau de volta de tot plegat, perquè el Girona no pot moure fitxa abans no ho hagi fet el City.

Plantilla per fer

Falten menys de dues setmanes perquè Machín dirigeixi el primer entrenament i tot està molt verd. L’únic fitxatge, el de Gorka Iraizoz, ja queda lluny. Quique Cárcel té molts fronts oberts, però no en pot tancar cap fins que el City obri l’aixeta. Si arribessin dos carrilers drets, el primer que hauria de fer el director esportiu del Girona és tancar la carpeta de jugadors d’aquesta demarcació perquè no hi haurà lloc per a tots. Que la col·laboració ha canviat i que de Manchester arribaran una sèrie de jugadors contrastats, això és una evidència. I fins i tot una necessitat per no haver de gastar diners propis que redueixin el marge salarial dels gironins, que serà un dels més baixos de primera divisió. Dues de les cessions del City de l’any passat –Pablo Marí i Angeliño– han anat al NAC Breda, amb el qual el City tindrà una relació com la que tenia els últims anys amb el Girona. A Montilivi aterraran futbolistes “més fets”, com va dir fa unes setmanes el mateix Pep Guardiola. També serà clau el nombre de cedits, que determinarà quantes incorporacions haurà de fer el Girona.

Interrogants