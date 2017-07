La davantera canviarà de cara d’un any per l’altre

Una de les demarcacions més reeixides del curs passat per al Barça B canviarà de fesomia per la propera temporada, la de la nova etapa a segona A. El conjunt blaugrana reclama un perfil de jugador més experimentat al futbol professional i per això ha intensificat els contactes amb Choco Lozano que hauria de ser la referència al davant de l’equip de Gerard López. Els blaugrana, en canvi, ja han confirmat que prescindiran d’Alberto Perea i el futur de Dani Romera dins l’equip no està gens clar. Dos jugadors titulars que han tingut molt de pes en l’equip.

L’aposta per un davanter de referència és ferma perquè els blaugrana estan disposats a pagar un traspàs que rondarà el milió i mig d’euros, segons informa la premsa hondurenya. El jugador, que ha reconegut els contactes amb el conjunt blaugrana, ha tingut un gran any amb el Tenerife a segona divisió A (9 gols) però els seus drets pertanyen a l’Olimpia d’Hondures, d’on va arribar procedent del filial del València en l’època que Ernesto Valverde entrenava el primer equip. L’arribada d’un jugador tan experimentat, i el fet que Cardona sigui l’aposta del club, li complica la continuïtat al màxim golejador del curs passat, Dani Romera (18 gols), que té un any de contracte més però que no està clar que continuï vestint de blaugrana. El davanter d’Almeria compta amb interessants ofertes de segona A.