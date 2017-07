Juanjo ja no mira enrere

El discurs escanyat i les emocions a flor de pell. Els missatges que ha rebut Juanjo Ciércoles en les últimes hores després que el Sabadell anunciés ahir que les dues parts no s’havien posat d’acord per renovar el seu contracte van aflorar en el discurs de comiat. Sabadell és unànime envers la figura de l’últim heroi d’Ipurua i també plora el seu adeu. Juanjo tanca una etapa de set temporades en què ha viscut de tot: ascens, etapa a segona A, descens i sobretot una visita a l’infern de les lesions. Però no una lesió qualsevol. El migcampista de l’Hospitalet es va jugar el genoll i una molt prometedora carrera per la samarreta arlequinada. Ara, tot plegat queda enrere i Juanjo necessita mirar endavant.

“No vaig escoltar els consells del meu representant ni del doctor Cugat i vaig decidir forçar.” El Sabadell agonitzava a segona A i Juanjo va decidir que els seus problemes de cartílag no eren res amb l’objectiu de salvar l’entitat del descens que tenia al davant. I va decidir forçar-se. Amb 26 anys, en la plenitud de la seva carrera i afermat a segona A, va prioritzar l’objectiu col·lectiu renunciant al personal. El Sabadell, finalment, no es va salvar i ell va passar un any i mig de baixa. Ara pensa anar a poc a poc. “Penso que necessito un any a segona B abans de tornar a segona A per provar com em respon el genoll durant tot un curs”, explica el migcampista.

“Afició? No, és família”