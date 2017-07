Bernardo, poder al darrere

Presentat fa tres setmanes a Montilivi Gorka Iraizoz, el segon fitxatge del Girona s’havia fet esperar molt. El club, que té encara molta feina per enllestir la confecció de la plantilla, va tancar i anunciar ahir la segona incorporació. És Bernardo Espinosa, un central colombià amb passaport espanyol que té experiència a primera divisió i que va oferir un rendiment altíssim a segona A, amb l’Sporting de Gijón, el rival que va pispar a última hora l’ascens als gironins el fatídic dia del Lugo. Bernardo, que la setmana que ve farà 28 anys, ha firmat un contracte de llarga durada –fins al 2021– a Montilivi, on espera recuperar la seva millor versió, després d’un pas no gaire prolífic pel Middlesbrough. El Girona hi confia molt i ha fet una aposta forta, pagant traspàs al club anglès, per endur-se’l.

Una torre

Bernardo té un perfil dels que agraden a Pablo Machín per a l’eix de la defensa. El jugador, nascut a Cali, és alt (1,92 metres) i destaca pel poder físic. Format al planter del Sevilla, va jugar amb regularitat al filial (a segona A i a segona B) i va arribar a debutar amb el primer equip, en un Osasuna-Sevilla de la 36a jornada. El curs següent, el Sevilla el va cedir al Racing de Santander, amb el qual va tenir continuïtat (2206 minuts en 25 partits) a la màxima categoria. El conjunt andalús se’l va quedar a la primera plantilla el curs 2012/13, però no tenia participació i a l’hivern se’n va anar cedit a l’Sporting. A El Molinón, va trobar el seu millor escenari. I després de jugar-ho tot en la segona volta, el conjunt asturià se’l va quedar en propietat. A Gijón, es va convertir en el líder de la defensa i va formar una parella molt ben avinguda amb Luis Hernández. El colombià va jugar 40 partits la temporada 2013/14 i 42 la 2014/15, la de l’ascens de l’Sporting –en detriment del Girona– en l’última jornada.

Lesió gravíssima

Un cop a primera, Abelardo va mantenir tota la confiança en la mateixa parella de centrals que tan bon rendiment havien ofert a la categoria de plata. I Bernardo va ser fix en les alineacions, fins que el mes de gener es va fer una de les lesions més greus, la tríada –lligaments i menisc– al genoll dret. Inactiu durant tota la segona volta, l’Sporting va lluitar molt per renovar-li el contracte, però no se’n va sortir. I a l’estiu passat, el colombià Bernardo Espinosa va decidir acceptar la proposta del Middlesbrough, que arribava a la Premier League amb Aitor Karanka a la banqueta. Bernardo, que ha estat internacional amb la selecció colombiana, se’n va anar a Anglaterra sense tenir encara superada la greu lesió al genoll. De fet, va haver de demorar la seva estrena a la Premier League fins a l’últim dia del 2016, en què va jugar sencer el partit contra el Manchester United. El defensa, que fins i tot va participar en l’equip de reserves, va acabar acumulant onze partits a la Premier League.El Middlesbrough, a més, va acabar perdent la categoria.

De quatre cursos, un