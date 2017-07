Menys diners, més optimisme

Tot i que els números no s’han fet públics, l’herència econòmica que ha rebut l’actual junta directiva de l’Europa està repercutint directament en la confecció de la plantilla per al curs entrant. El conjunt barceloní, a diferència de temporades anteriors, ja no és dels equips capdavanters de la categoria a l’hora de fitxar i, de fet, a hores d’ara no té la plantilla tancada: falten dos o tres fitxatges, entre ells un davanter. Tot i això, el pes històric i tradicional obliga l’equip a aspirar a les cotes més altes i per això dins del club són optimistes i creuen que les limitacions econòmiques no seran un impediment per veure l’equip a dalt a final de temporada.

Per confeccionar la plantilla del proper curs, l’Europa ha apostat per renovar un bloc contrastat en la categoria (Cano, Alberto González, Uri González i Civil, entre d’altres) i complementar-lo amb incorporacions de jugadors joves. “Hem intentat anar a buscar alguns jugadors i quan hem de competir amb segons quins equips, ens és impossible arribar-hi econòmicament”, explica el secretari tècnic, Fernando Núñez, que s’ha d’adaptar a un escenari més auster però amb la mateixa exigència de sempre: “L’Europa no pot estar un esglaó per sota de ningú. Ha d’aspirar a estar amunt com sempre però sí que és cert que costa més fer l’equip perquè hi ha una dura competència en pressupostos.” Amb menys diners que els contrincants, l’entitat ha de provar de convèncer amb altres raons: “Hi ha jugadors que han vingut aquí perdent diners. És el cas d’Àlex Torres. Ell sap quin és l’ambient que es viu aquí perquè va sortir de juvenil i es vol treure l’espina clavada i triomfar amb l’Europa”, explica.

Aquesta reducció de pressupost també ha provocat una reducció en la mitjana d’edat dels fitxatges, entre ells un jugador de l’Europa B, un del juvenil i una tornada d’una cessió (Josa, procedent del Masnou). “No és tant una raó econòmica sinó que més aviat és una qüestió filosòfica. Hi ha moltes vegades que es busca a fora i a casa resulta que tens nivell. Per tant, si l’any que ve tinguéssim més pressupost, continuaríem amb la mateixa filosofia”, admet Fernando que assenyala Varona com el gran exemple.

Decisions consensuades