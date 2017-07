“El Girona ha de ser l’equip de tota la demarcació”

La confecció de la plantilla és clau, i això ho decideix el Girona. Que Machín plantegi diverses possibilitats està bé Si em veig de primer entrenador? I tant. Però ara soc més feliç fent el que faig; em dono per molt satisfet Soc on soc perquè vaig decidir parar un any, després de no pujar amb el Girona. Encara tinc l’espina clavada La relació amb els jugadors d’elit és natural. T’ho posen més senzill que els que són a tercera i han treballat 8 hores És una joia que un jugador pugui interpretar diversos models de joc i que s’hi pugui adaptar de manera natural

Després d’uns dies a casa, Domènec Torrent

(Santa Coloma de Farners, 14-07-1962) se’n torna cap a Manchester. Mà dreta de Pep Guardiola des que se’n van anar junts cap a Munic (tres anys al Bayern), comença la segona temporada al City, amb la particularitat que estarà molt lligat al Girona.

Com a gironí i exentrenador del Girona, l’imminent acord de vinculació entre el Manchester City i el Girona el deu satisfer.

Sí, és clar. Sempre que hi ha un projecte com el que s’ha engegat ara a primera divisió, fa molta il·lusió. I si hi ha gent com la del Manchester City que hi pugui col·laborar, és important. Si hi afegeixes que soc al City, doncs és normal que em faci una il·lusió especial.

Pep Guardiola els ha citat, a Planchart i a vostè, per parlar dels lligams. Creu que hi tenen algun paper especial?

Soc soci del Girona, el meu oncle va jugar al Girona, jo hi vaig ser entrenador...Que el City pugui ajudar el Girona és molt satisfactori. Ara que el Girona comença una aventura que per anar bé hauria de durar molts anys, tenir un club com el City és molt important. Per mi, vulguis o no, el Girona sempre ha estat l’equip a què volies anar quan jugaves.

Tot i que segurament hi havia alguna època en què hauria preferit no anar-hi...

El Girona ha tingut alts i baixos, com a tot arreu, però s’ha anat consolidant els últims anys. Ja el salt de segona B a segona A, generava dubtes a la gent. Però en ser capaços d’aguantar, ja et vas creure que eres de segona A. Ara toca a primera. Ens hem de creure que som de primera. Aguantar uns anys, a veure si som capaços de fer un Vila-real, per exemple. El que més em preocupa és la resposta de l’afició. No els podem deixar sols. Passarem mals moments, però s’ha d’ajudar. Això se sent al camp. El paper de l’afició. I fins i tot el dels mitjans. Tot és important. Hi ha petites coses que no sabeu com en són, d’importants, per a la gent del club.

Com a entrenador, li van faltar dos anys? Va estar vinculat al Girona relativament a prop del salt a segona A.

L’any de l’Eldenc, l’equip mereixia pujar. Va ser una temporada espectacular. I més enllà del que va passar al camp de l’Eldenc, no vam estar bé durant el play-off. Em va saber greu perquè aquell equip ja no havia de baixar de segona B i mereixia pujar l’any següent. Curiosament, són aquelles coses del futbol. Si hagués continuat, potser ara estaria entrenant a segona B o segona A. Allò em va donar noves oportunitats. Podia anar a entrenar un equip important, però vaig decidir parar perquè la temporada havia estat molt exigent. Encara ho tinc clavat, no haver pogut pujar aquell any. El meu pare em deia allò que quan es tanca una porta, se n’obre una altra. Em va sortir allò del Barça, i soc aquí per haver decidit que havia de descansar un any perquè m’havia afectat molt no pujar amb el Girona aquell any. Encara tinc l’espina clavada. Va ser un any espectacular fins al desenllaç.

Preveu una transformació grossa al Girona?

Crec que l’han d’anar assumint de mica en mica. Els que treballen al club ho han fet molt bé. La línia ha estat molt bona aquests anys i l’han de seguir. La primera és una altra història, però estan preparats, tant la part esportiva com el club, per fer-ho. La diferència no és tan gran. És qüestió de remodelar la plantilla i que els quadri amb la manera de jugar. És com tots els salts. El treball que s’ha fet ha de ser el mateix. Treballar amb tranquil·litat i confiança, tal com han fet durant tot el camí que els ha dut aquí.

Pel City, què representa tenir un equip a la primera divisió espanyola?

La primera divisió espanyola és molt competitiva. Dels deu últims anys de Champions i Europa League, les semifinals i finals estan farcides d’equips espanyols. En el futbol espanyol, ara que hem estat a Alemanya i Anglaterra, potser hi ha la proposta més bonica, o més similar al que volem fer el City. Hi ha perfils diferents al que es busca més a Alemanya o a Anglaterra. Hi ha molts equips amb propostes que s’assemblen més a la que vol fer el City. Que no vol dir millor futbol, però sí que s’assembla més a la nostra idea.

Algú pot pensar que el risc és que Montilivi es converteixi en un banc de proves per al City...

No crec que la idea sigui aquesta. N’han anat parlant públicament tant Txiki Begiristain com Pep Guardiola, i tots en el mateix camí. El City ajudarà amb jugadors que puguin interessar al Girona; no al revés. Serà el Girona el que demanarà jugadors que els puguin anar bé. El City cedeix jugadors arreu del món. Que el Girona pugui demanar-los al City i que hi hagi aquesta relació, ha d’anar bé. Però són jugadors que el Girona necessiti. Que la gent no es pensi que és al revés. No és que vulguem foguejar jugadors aquí. Quique Cárcel i Pablo Machín diran el que els fa falta.

Amb el sistema de Machín és més difícil?

Al City, la base i tots els equips, solen jugar amb defensa de quatre. Però hi ha jugadors que es poden adequar a molts sistemes, com per exemple ha demostrat Pablo Maffeo. El 4-3-3 es basa molt en extrems, i el 3-5-2, en carrilers. És qüestió de buscar els jugadors que s’adaptin a la manera de jugar de l’entrenador. Ells han de valorar quins jugadors els encaixen.

Però potser no és el més interessant per al City que deixin un lateral i aquí jugui de carriler. O ja no parlem d’un extrem...

No. Això vol dir que un jugador pot jugar en diversos sistemes, i és una joia que ho pugui fer. És una fortuna que un jugador pugui interpretar diversos models. L’últim any al Bayern, en Pep va fer sistemes diferents i era un espectacle que els jugadors s’hi adaptessin de manera natural. Ho va fer en un mateix partit. Quan aconsegueixes això, és un gran què.

N’hem d’esperar mitja dotzena pel cap baix?

No en tinc ni idea. És el director esportiu i l’entrenador del Girona els que transmetran les necessitats, els perfils de jugadors que els interessen, i s’haurà de buscar si aquest jugador hi és.

La feinada del Girona serà conjuntar l’equip? Encara està tot per fer.

No ho saps mai. Sempre que surts d’una zona de confort, hi ha la incertesa de què serà. L’Eibar, per exemple, ha fet les coses bé i molts jugadors que eren a segona A han competit bé a primera. Hi ha molts jugadors de segona A capacitats per jugar a primera. De vegades, és més perquè no sabem el que ens trobarem. Ara sabíem què era la segona A. Evidentment no podràs competir amb els transatlàntics, però no crec que hagi de ser tan diferent poder competir amb els de vuit per avall, per entendre’ns. Evidentment, és importantíssim mantenir-se el primer any. L’Osasuna no només ha baixat, sinó que se li ha fet molt llarga la temporada.

El Girona serà novell a primera. S’haurà de tenir paciència?

I tant. Sé que la gent estarà a l’altura, però hi haurà moments complicats. Fins i tot a l’Eibar li ha passat. Pots enganxar una mala ratxa de cinc o sis partits. I l’afició ha de fer entendre a l’equip que no els deixaran sols. Tots hem d’empènyer.

Machín ja ha dit que es rumiava si el 3-5-2 serà vàlid a primera. Què en pensa?

Això vol dir que des que va pujar ja està pensant en la primera divisió. I això és bo. No he vist cap sistema al món que guanyi partits. Dependrà dels jugadors, del que pugui fitxar, del que pugui aplicar... Si tens vuit extrems i jugues sense extrems, alguna cosa has fet malament. Ja està bé que ell es plantegi diverses possibilitats. Això és d’entrenador.

És obvi que no és el patró ni l’estil de joc que apliquen vostès...

Perquè suposo que l’entrenador ha estat intel·ligent i, pel que tenia, ha cregut des del principi que havia de mantenir això. I li ha funcionat. Juntament amb Cárcel, han fitxat perfils concrets. I han competit molt bé. La confecció de la plantilla és clau, i això ho decideix el Girona.

Amb Iniesta, Xavi i Busquets, seria un sacrilegi jugar un futbol directe.

Exactament. Si vols jugar directe sense passar pel mig del camp, no té gaire sentit tenir jugadors d’aquest perfil. Per això dic que és molt important tenir les idees ben clares a l’hora de confeccionar la plantilla. Aquests tres anys, el Girona ha sabut fitxar especialistes pel tipus de joc que volia fer.

De moment, l’estadi s’està ampliant, el club tampoc escatima recursos per tenir camps d’entrenament... El projecte és engrescador.

Quan veus que es fan les coses bé, de mica en mica, sense pressa, és un bon senyal. Veurem la capacitat del camp si queda curta o no. Tot això es veurà durant aquest primer any a primera divisió. Crec que el Girona s’ha de convertir en l’equip de les comarques gironines, no només de la ciutat. Igual que tots anem a veure el Barça, que és un gegant, s’ha d’aconseguir que tota la demarcació ens identifiquem amb el Girona. Que siguem tots del Girona. No només involucrar gent de la ciutat i de l’entorn més proper.

A qui pot fer nosa el Girona?

Nosa, a ningú. Tots els equips nous catalans són benvinguts. Hi van estar el Lleida, el Nàstic, i no feien nosa a ningú. El Girona ha de crear la seva pròpia història i camí.

Si es consolida a primera, Girona pot ser un lloc molt atractiu? Per la lliga, per la localització, per la tranquil·litat...

És espectacular. Jo venc Girona molt bé. Quan voltes, t’adones encara més del que tenim. Si un jugador té un dubte, si té xicota o família l’ha de dur aquí un parell de dies, i em sembla que ho tindrà molt més senzill. M’he adonat que és la gran desconeguda per a la resta de l’Estat. Ha passat ara amb els jugadors de segona A. Molts han descobert Girona quan han vingut i no en volen marxar. És un lloc ideal. Ho tenim tot. El temps, l’entorn, la tranquil·litat. Ho tens tot. És que això no ho trobes als altres llocs. Quan voltes, encara ho veus més clar.

Es veu tornant a entrenar el Girona?

Mentre en Pep em necessiti, estaré amb ell. M’ho ha donat tot en el món del futbol. Poder conèixer tot això, que la meva família hagi estat a Alemanya i Anglaterra. Ens coneixem perfectament. Quan ell no em necessiti, amb una mirada en farem prou. Tothom necessita nous reptes, i potser ell se’n cansarà, de mi. Després, soc un apassionat del futbol i no descarto entrenar on sigui. El que em veig és vivint molt a prop sempre del futbol

Vostè no se’n cansarà, d’ell?

Soc una persona lleial. I només pel que m’ha donat, tinc un respecte total. El dia que vegi que no li soc útil, me n’adonaré. Seria jo que li diria. No em plantejo l’escenari de cansar-me d’ell. Potser pensaré que no el puc ajudar més. I ja no es tractaria del Girona. Com que m’apassiona la professió, veurem què se’m presenta en el futur. Si em veig sent primer entrenador? I tant! Però en aquests moments no. Ara mateix soc més feliç estant al seu costat. No sé què fan els altres segons entrenadors; jo sé el que faig i em dono per molt satisfet. Sé la incidència que puc tenir en en Pep. Si hagués de posar cons, ja seria a casa. Estic molt content de la feina que faig.

Se’l veu molt content al costat de Guardiola.

Aprens cada dia. De vegades en silenci. Jo no li he pas de fer la rosca. La perfecció no existeix, però qui s’hi acosta més és ell. Almenys pel que fa a la manera que jo entenc el futbol. Ell parla de Cruyff, jo podré parlar d’ell. Aquesta admiració que sent ell per Cruyff, jo la sento per ell. Veus que és un entrenador diferent. Que de vegades no surt bé el que prova, és clar, però té la capacitat i la humilitat de canviar.

Va explicar que se sentia un privilegiat de poder treballar amb Guardiola. També hi ha un sentit de responsabilitat elevat?

Al final, no és tan diferent. El que has fet a regional o a tercera et serveix. Has adquirit una experiència que et va bé. La diferència és que tens jugadors de més qualitat, que quan han d’executar el que els demanes ho fan millor. El que sí que et sorprèn és que com més amunt vas, més professionals són els jugadors. En el sentit que aquests noms primer t’impressionen, i després veus el grau de compromís que tenen amb l’equip i l’entrenador, i com en són, d’obedients. De vegades pots tenir més problemes amb jugadors de tercera, que venen de treballar vuit hores, que amb aquests grans professionals. Si han d’estar 20 minuts fent un exercici, a tercera te’n podies trobar algun que no s’hi posava bé. Aquí t’ho posen més senzill.

En què se sent millor amb el pas dels anys?

Amb en Pep, aprens ràpidament en una cosa. En la sortida de pilota, veus com inicia el joc i en això en Pep és un onze sobre deu. Et sorprèn constantment. Està pensant sempre en com sortir millor. En això he après molt. Hi ha coses que ràpidament he fet com a meves. I aquest punt que jo no tenia, ara ho veig molt més senzill de fer. Amb en Pep aprens el perquè. I després, també amb les interrelacions amb els jugadors. Ara, amb tota naturalitat, si has de corregir algun jugador d’aquests de l’elit, ho fas sense cap problema. El fet d’estar tants anys amb jugadors d’elit et fa pensar que estàs preparat per entrenar en qualsevol lloc. Veus que és més senzill, que t’ho posen més fàcil del que podria semblar. En Pep et convenç, no t’imposa. I en això també crec que he millorat, a l’hora de fer xerrades amb els jugadors. Primer penses: com et rebran? I més quan no ho fas en el teu idioma.

Deia Guardiola que en la Premier hi ha més permissivitat arbitral. Contrarestar-la és el principal repte que tenen per implantar el seu model?

La Premier és diferent; arbitren diferent. Ens hi vam trobar els primers mesos. No és només que no et xiulen la falta, sinó que això genera un contraatac. Crec que vam fer un pas endavant en la segona volta, perquè ja ho teníem més assumit. Són coses a les quals t’has d’acostumar. Aquests mateixos àrbitres canvien l’estil quan van a competicions europees. En la Premier, és diferent; són més permissius.

Entre Guardiola i vostè, de què parlen més últimament, del Barça o del Girona?

Jo tinc un afecte especial pel Girona, i ell, també. L’hem seguit tot l’any. Miràvem el Barça i estàvem pendents també del Girona. I en la part final, fins i tot una mica més. Si pugem, no pugem... Tots l’hem seguit amb molt d’interès.

Manchester o Munic?

L’entorn de Manchester és molt bonic, la ciutat està canviant moltíssim, l’estan reconvertint. Moltes empreses de Londres venen a Manchester. Però la ciutat és més petita i no hi ha tants espais verds i oberts com Munic, on podia anar tot el dia amb bici. Tot té la seva part bona i dolenta. A Manchester hi ha molts restaurants, i la ciutat esportiva del City és espectacular.

Què s’enyora més de casa quan s’està tot l’any fora?

El que enyoro més de casa és el temps, els amics i la família. Estar amb el teu entorn natural. I anar amb bicicleta, que a Munic ho podia fer, però a Manchester no.