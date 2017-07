El bé més preuat

Just abans que la majoria d’equips de la categoria comencessin a rodar, el Sant Andreu va donar un cop sobre la taula amb el fitxatge, en menys d’una setmana, dels davanters Òscar Muñoz, Elhadji Bandeh i Kuku Kanteh. I és que si el gol és una de les qualitats més buscades a l’hora de confeccionar una plantilla, el conjunt quadribarrat va sacsejar el mercat amb la incorporació de tres golejadors de qualitat contrastada.

“Amb les renovacions i els jugadors que pugen del filial i el juvenil estàvem molt contents, però volíem fer un salt de qualitat”, explica Mikel Azparren, que tindrà en aquests tres homes els encarregats de marcar les diferències a l’àrea rival. “El club ha fet un esforç, les expectatives són altes i nosaltres volem estar a l’altura”, hi afegeix el preparador quadribarrat, conscient també que el nivell de la categoria ha pujat enguany, amb un bon grapat d’equips amb aspiracions de classificar-se entre els quatre primers. “El projecte que ens han explicat és il·lusionant, per això hem vingut aquí”, confessa Elhadji, que després d’aconseguir l’ascens amb el Prat fa dues temporades i de fer gols en gairebé tots els clubs en què ha estat, se sent capacitat per formar part d’un equip amb objectius ambiciosos. “En atac serem un equip molt perillós. Els defenses rivals hauran de treballar molt si ens volen aturar”, hi afegeix l’exdavanter del Cerdanyola, amb qui va marcar 16 gols el darrer curs. “La idea és jugar amb dos puntes, per això hem fet aquestes incorporacions. Amb la potència i la qualitat dels nostres homes d’atac entenem que aquest és el sistema que millor s’adapta a les característiques dels nostres jugadors, tot i que hi pot haver variacions depenent del rival o de la situació dels partits”, argumenta Azparren, que disposarà dels tres fitxatges i del renovat Luismi com a principals opcions per ocupar les dues posicions d’atac.

Protagonistes en els seus respectius anteriors equips, al tècnic andreuenc tampoc el preocupa la gestió dels minuts. “La temporada és molt llarga i sempre hi ha lesions o moments en què un jugador està millor que l’altre. Si volem lluitar amb els millors necessitem mantenir un nivell molt alt sempre, sense que ens afectin els problemes físics individuals”, explica Azparren. “Si hi ha competència, aquesta serà sana i el més important és que l’equip vagi sumant punts”, hi afegeix Kuku, que torna a Catalunya després d’una experiència no gaire reeixida en el futbol professional polonès.

Qualitat contrastada