El Girona es deixa veure

No hi seran tots, ni de bon tros, perquè falta encara un grapat de fitxatges i falta també fer aparèixer en escena els jugadors del Manchester City que han de competir amb el Girona en qualitat de cedits. Però com a mínim el conjunt de Pablo Machín es deixarà veure aquest vespre, al camp del Nottingham Forest (20.45 h, hora catalana, sense cap televisió en directe). Serà no només la primera avaluació per a l’equip gironí que s’estrenarà a primera divisió sinó també el primer acte en públic després d’haver acumulat molt de treball a porta tancada, tant en els primers entrenaments a Peralada com durant l’estada a Manchester, on fins i tot va jugar un partidet d’entrenament contra el Huddersfield (amb derrota per la mínima) sense haver facilitat ni full d’alineacions.

Les estrenes

El partit d’aquest vespre marca un punt i a part de l’estada a Manchester, on la plantilla va arribar dijous passat per treballar amb intensitat a la ciutat esportiva del City. Avui hi ha el primer test seriós, i dijous l’equip visitarà l’Oldham Athletic abans de tancar l’endemà la seva experiència al Regne Unit. Per jugar avui al City Ground, un estadi amb capacitat per a uns 30.000 espectadors, Machín hauria de tenir a punt els cinc fitxatges anunciats fins ara pel club. Si no hi ha cap imprevist, han de poder debutar els porters Gorka Iraizoz i José Aurelio Suárez, els defenses Bernardo Espinosa i Carles Planas, i el davanter Cristhian Stuani, l’últim d’arribar. Si no hi ha cap novetat avui mateix, el més normal és que l’equip afronti la visita a Nottingham sense jugadors com ara Pablo Maffeo, Douglas Luiz, Aleix Garcia i Marlos Moreno, a l’expectativa de l’anunci dels lligams entre el Manchester City i el Girona. Amb aquest context, Pablo Machín haurà de fer jugar el partit sencer a alguns jugadors, perquè no podrà fer dos onzes del tot diferents. Són setze del primer equip –els cinc fitxatges anunciats fins ara i els onze que hi són de la temporada passada, entre els quals, un pendent de sortir (Kiko Olivas) i dos amb l’interrogant sobre la seva continuïtat penjada (Eloi Amagat i Jonas Ramalho)– i quatre jugadors del Peralada que estan treballant des del primer dia amb el primer equip: Sergi Álamo, Cesc Clotet i els uruguaians Maximiliano Villa i Andrés Romero. Entre els setze jugadors del primer equip, hi ha tres porters.

A dues hores