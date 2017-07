Amb les arrels d’entrada

L’esquema de joc amb què es presentarà el Girona a primera divisió ha generat debat des que l’equip va tancar amb èxit la seva etapa a segona A. L’aterratge a la màxima categoria i l’aliança amb el Manchester City, amb jugadors acostumats a un altre patró, plantejava alguns dubtes, expressats pel mateix Pablo Machín, que va dir en una entrevista en aquest diari que es plantejava si el seu sistema talismà a segona A seria també vàlid a primera. En plena pretemporada, és temps de provar variants i alternatives. En la primera aparició pública, però, Machín va demostrar que la famosa combinació de tres centrals i dos carrilers que va aplicar des que va arribar a Montilivi el març del 2014 no desapareixerà de cop, ni de bon tros. Al camp del Nottingham Forest, en la primera prova seriosa, el tècnic va mantenir l’aposta per la línia de tres centrals i dos homes de profunditat pels carrils, l’essència del Girona que va lluitar durant tres temporades seguides fins a acabar assolint l’anhelat ascens a primera.

“El que ens ha dut fins a primera divisió és un sistema molt definit, i una base de jugadors hi creiem cegament, perquè ens ha donat molt bons resultats”, reflexionava Eloi Amagat. “Evidentment, la primera divisió és exigent, i hi haurà d’haver alternatives que estem treballant dia a dia, a Manchester. Segur que hi haurà variants que deixarem veure”, afegia el migcampista. Des de la porteria, s’ho mirava Gorka Iraizoz, que manava una defensa diferent a la que estava acostumat, però que tampoc era desconeguda per a ell: “Amb Bielsa també jugàvem amb tres centrals i dos carrilers, i amb moltes arribades a dalt i recuperacions. Al final, tots els sistemes tenen el seu treball. El més important és que l’equip estigui molt sincronitzat.”

Des de darrere

A l’hora de confeccionar la plantilla, el Girona vol tenir el ventall obert i no encasellar-se en un sol sistema de joc. Al darrere, per exemple, l’esquerrà Carles Planas té més perfil de lateral que de carriler. De tota manera, els primers senyals de Machín assenyalen l’aposta continuista sobretot al darrere. De mig del camp cap en endavant, l’escenari està encara molt obert. De moment, el club ha incorporat un sol davanter de referència, Cristhian Stuani. En canvi, hi ha aglomeració de jugadors de segona línia, com l’últim fitxatge anunciat, Fadir Boulaya, que s’afegeix als dos menuts del curs passat, Borja García i Portu, sense oblidar futbolistes del City que encara no estan anunciats, com Marlos Moreno –un extrem que pot fer de segon punta– o Douglas Luiz, migcampista amb creativitat. Tot plegat fa pensar que l’escenari amb un sol davanter de referència, ja molt explotat el curs passat, continuarà agafant força.

Amb poques peces