Els reptes de Boulaya

Farid Boulaya va arribar dimarts a la nit a Manchester, quan l’equip tornava de l’amistós a Nottingham, i va tenir ahir el primer contacte amb els seus nous companys. El mitjapunta, fitxat per tres temporades pel Girona després de superar una revisió mèdica exhaustiva –pels dubtes que generava l’estat del seu genoll–, ja va començar a treballar ahir amb Pablo Machín, tot i que l’activitat va ser de poca exigència. L’equip, que havia arribat tard de jugar l’amistós contra el Forest, es va entrenar al matí i va tenir descans a la tarda, en què els jugadors van aprofitar per sortir per la ciutat.

Boulaya, de 24 anys, espera recuperar el nivell que va exhibir a la segona francesa amb el Clermont, abans de fitxar pel Bastia, on el va martiritzar el genoll. “El meu objectiu és jugar tants partits com sigui possible, recuperar el nivell que havia ofert i fer els gols més decisius possible per a l’equip”, va explicar en unes declaracions difoses pel Girona. Boulauya és un jugador de molta qualitat tècnica i que també té facilitat per veure porteria. El jugador es mostra molt il·lusionat per poder competir en la primera divisió espanyola, on creu que podrà explotar millor les seves virtuts: “Desitjava arribar al Girona, també per jugar en la lliga espanyola, que és un campionat que m’agrada molt i que es basa molt en la tècnica, diferent del de França.”

Aïllats a la CFA