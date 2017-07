Aquesta derrota no fereix

Després de guanyar en el primer test de la pretemporada, a Ascó, Aritz López Garai no va poder celebrar la victòria en el seu debut al municipal. Tampoc no era fàcil, ja que al davant hi havia un Vilareal amb ganes d’agradar als seus que es va acabar imposant gràcies a un gol matiner de Rubén Semedo. Quines coses té la vida. El golejador d’ahir, fitxat pel club groguet aquest estiu procedent de l’Sporting per 14 milions d’euros, va jugar cedit al Reus fa tres cursos, amb l’equip a segona B, i no va arribar a ser mai indiscutible.

De seguida va quedar palès quin equip jugarà la temporada que ve a Europa i quin afronta el seu segon any en el futbol professional. En els primers compassos, el domini del Vila-real va ser molt clar i al Reus li va costar sortir del seu camp. Així, els visitants no van trigar a obrir la llauna. Semedo, dins l’àrea, va caçar una pilota després d’un mal refús defensiu de Gus Ledes i va batre Edgar Badia amb un xut que va sorprendre el porter barceloní. Semblava que el 0-1 seria el preludi d’una victòria relativament còmoda per al conjunt groguet, però res més lluny de la realitat. Amb el pas dels minuts, el Reus es va assentar al camp i va acabar el primer temps dominant. Això sí, totes les ocasions que va crear van topar amb un atent Andrés Fernández.

De tapar-se a atrevir-se