El trampolí de Montigalà

El 14 de maig passat una tarda d’infaust record va deixar el Badalona fora del play-off. L’equip de Manolo González havia de sumar per jugar la fase d’ascens, però va caure golejat al camp del filial del Llevant (4-1) i va dir-hi adeu. La temporada va acabar malament i el desenllaç va tenir un punt d’injustícia, ja que l’equip havia estat gairebé tot el curs entre els quatre primers. La bona tasca del bloc, però, no ha passat desapercebuda aquest estiu, en què alguns dels baluards han fet un salt endavant. És el cas d’Iván Agudo, Moha i Sandro, que han fitxat per equips de segona A, i de Fran Grima i Gerard Oliva, que continuen a segona B però en projectes importants. El del Mallorca i el de l’Atlètic Balears, respectivament. El barri de Montigalà, doncs, s’ha convertit en un trampolí, ja que aquests jugadors han vist reactivada la seva carrera vestint la samarreta amb l’escapulari. “Alguna cosa fem bé si aquests jugadors venen aquí després de temporades irregulars, o sent molt joves, i després fan un pas endavant en la seva carrera”, reflexiona el tècnic, Manolo González, satisfet per la progressió dels seus homes, tot i perdre puntals. La clau del ressorgiment d’aquests jugadors –o descobriment, en el cas de Moha– és donar-los confiança i atrevir-se amb els joves, segons assenyala l’entrenador: “Cal parlar amb ells i fer-los veure que tenen coses molt positives però també alguns aspectes negatius que han de millorar si volen jugar a un nivell superior. Potser abans ja anava bé el que aportaven, i ningú no s’havia preocupat que el futbolista millorés.” La part bona d’aquesta marxa de jugadors és que després hi ha un efecte crida. “Aquests precedents ens ajuden a l’hora de convèncer joves, que prioritzen venir al Badalona per damunt d’altres equips” diu l’entrenador escapulat, que hi afegeix un darrer detall: “Tot plegat ha fet que clubs com el Real Madrid ens prioritzin a l’hora de cedir-nos jugadors.”