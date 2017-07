Álvaro Bustos, el vuitè reforç

El Nàstic va tancar ahir el vuitè fitxatge de l’estiu. Es tracta del jove extrem esquerre Álvaro Bustos, que ha tancat una llarga etapa formativa a l’Sporting de Gijón, club de la seva ciutat, i que la temporada passada va debutar a segona A gràcies a la cessió al Mirandés. Desvinculat del club asturià, Bustos, de 22 anys, ha signat un contracte de quatre cursos amb el Nàstic. Extrem esquerre amb velocitat i tècnica individual, va coincidir amb Maikel Mesa la temporada passada al Mirandés, amb el qual va acumular molts partits amb Carlos Terrazas. Després, però, va perdre pes amb el seguit de canvis que hi va haver a la banqueta. Bustos, que va jugar un partit de copa amb el primer equip de l’Sporting, també va compartir vestidor amb Juan Muñiz en el planter asturià.

Javi Jiménez, a prop

Per completar la plantilla, el Nàstic busca un davanter, sobretot si Ike Uche, amb permís per buscar-se equip, acaba trobant una sortida; un mig centre, amb el retorn de Luismi (Valladolid) com a objectiu principal, i un lateral esquerre per suplir la imminent sortida de Mossa. Té avançades les negociacions amb Javi Jiménez (Atlético Malagueño).