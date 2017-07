Les aspiracions volen paciència

Durant els dos partits de l’estada al Regne Unit, tant a Nottingham com a Oldham, el Girona ha fet servir la imaginació –fulls d’alineacions amb futbolistes que no hi eren i jugadors entrant i sortint amb dorsals diferents– per compensar les absències. Una mica de picaresca que s’adiu poc amb un equip de primera divisió i que probablement no s’hauria fet si els partits haguessin estat televisats, com sí que ho seran els pròxims. “Ens condiciona perquè tenim pocs jugadors i hem de fer equilibris perquè tots puguin jugar els mateixos minuts. Però hem d’assumir això pensant que després ens beneficiarà”, explicava Pablo Machín després del partit al camp de l’Oldham.

Un dels factors que han limitat mot el marge de maniobra dels tècnics en els partits és que els quatre jugadors del Manchester City –Pablo Maffeo, Aleix Garcia, Douglas Luiz i Marlos Moreno–, integrats al treball a porta tancada de l’equip, no tenen permís per fer aparicions públiques com a jugadors del Girona. Una situació estranya, pendent de l’anunci de l’acord entre els clubs, que s’ha anat demorant. El tècnic espera que la situació estigui resolta abans d’afrontar el pròxim partit, dimarts contra el Brighton a Palamós. No només per poder repartir més els minuts, sinó perquè són jugadors que s’han d’adaptar als nous conceptes de l’equip (només Maffeo els coneix bé) i els partits de pretemporada són precisament el millor banc de proves.

L’altre gran condicionant de la primera fase de la pretemporada ha estat la demora en alguns fitxatges. Machín l’assumeix amb paciència, conscient que el club treballa per aconseguir convèncer jugadors que li permetin fer un salt. “Preocupat? La preocupació sempre hi pot ser, però jo confio molt en el projecte i en Quique Cárcel. L’excusa fàcil si tarden a arribar sempre serà que no s’han pogut adaptar, però ho assumim”, assegura el de Gómara, que comparteix la idea de la direcció esportiva de posar el llistó alt en el mercat. “Les aspiracions són altes. Tindríem la possibilitat de fitxar molts jugadors, però tenim aspiracions altes i som ambiciosos. Pensem que alguns és difícil que arribin, però si venen el 25% dels que estem valorant estarem satisfets.”

Mancances al davant