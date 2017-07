Gironins al poder

La primera divisió tindrà aquesta temporada una bona representació gironina. En l’aspecte col·lectiu, l’històric ascens del Girona FC és, sens dubte, la notícia més destacada, una estrena en l’elit que començarà amb un partidàs contra l’Atlético de Madrid el dissabte 19 d’agost (a les 20.15 h a l’estadi de Montilivi). El debut del Girona a primera també comportarà que augmenti el nombre de futbolistes de la demarcació en la lliga, una xifra que ara mateix és d’11 futbolistes. Com és lògic, el club de Montilivi és l’equip que més jugadors gironins aportarà, amb tres (Àlex Granell, Pere Pons i Eloi Amagat, aquest últim encara amb la continuïtat no assegurada), tot i que seguit de molt a prop per l’Eibar, on juguen l’exjugador del Girona David Juncà i també Joan Jordán, que torna a una competició que ja havia tastat amb l’Espanyol abans de recalar al Valladolid el curs passat.

D’aquests onze futbolistes gironins de primera divisió, només quatre debutaran a l’elit. Són els tres jugadors del Girona, que per fi podran complir el somni després de moltes patacades, i Gerard Valentín, fitxat recentment pel Deportivo de la Corunya procedent del Nàstic. L’exlateral de l’Olot, de 24 anys, ha tingut una gran progressió en els últims anys, i li ha valgut la primera oportunitat entre els millors.

Ja ho han tastat