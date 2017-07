El Badalona, el més eficaç

El Badalona va ser l’equip que es va classificar de manera més clara per a la segona eliminatòria de la copa Catalunya en els sis partits disputats ahir, ja que va es va imposar 0-3 al camp del Granollers. Els altres dos equips de segona B en acció, el Llagostera i el Sabadell, van haver de patir més per passar l’eliminatòria. Els altres tres equips que també es van classificar ahir van ser l’Europa i l’Horta, que es van desfer en la tanda de penals de l’Ascó i el Vilassar de Mar respectivament, i el Terrassa, que va derrotar el Prat per la mínima.

El Badalona va demostrar el seu potencial a Granollers, i Kevin va avançar l’equip escapulat en la primera meitat. De totes maneres, l’equip de Manolo González no va poder sentenciar el partit fins al tram final de la segona meitat, quan van arribar els dos gols d’Adri Rivas. També en els últims minuts va arribar el gol que va donar la victòria al Llagostera al camp del Júpiter. El va marcar el juvenil Abel en el 83’ i va servir per acabar de capgirar el gol que en una de les primeres accions del partit va fer el local Peña. Gavilán, en el minut 18, va fer el gol de l’empat. El Sabadell, per la seva banda, va suar per imposar-se al camp del Figueres. Va fer valer el gol de Kilian (15’) i va haver de resistir l’ímpetu ofensiu final de l’equip empordanès, que va tenir ocasions per empatar.

Dos dels partits d’ahir es van resoldre als penals. L’Europa i l’Ascó van completar els 90 minuts sense gols, i la igualtat es va haver de trencar, tot i que va costar, en els llançaments de penal: 6-5 per als graciencs. A Horta, els locals i el Vilassar van empatar el partit 1-1 (gols d’Arranz i Rovira) i el duel es va resoldre pel major encert dels barcelonins en els penals (5-3). Finalment, el Terrassa va eliminar el Prat gràcies a un gol de David Toro en el quart minut de partit.