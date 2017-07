Quin Girona es veurà a Palamós?

L’expectació hauria de ser màxima, perquè es tracta del primer partit del Girona a terres gironines com a equip de primera divisió. El duel promet, perquè ja hi ha ganes de veure com pinta el conjunt de Pablo Machín i perquè el rival (el Brighton) és un equip de la Premier League. Amb Montilivi de potes enlaire, el municipal Palamós-Costa Brava tindrà l’honor de ser l’escenari de l’estrena a casa dels blanc-i-vermells (a les 20 h), que de moment només s’han fet visibles a Anglaterra contra tres equips d’aquest país (el Huddersfield, el Nottingham Forest i l’Oldham). El balanç (dues derrotes i una victòria) no és important. Tampoc ho serà el resultat d’avui.

Fa setmanes que el Girona i el Manchester City han de fer públiques algunes decisions que són de màxima transcendència. Una és l’adquisició del club de Montilivi per part del Manchester, que, tot i ser capital, segurament pot esperar més que no pas l’altra: l’anunci dels nous cedits pel City (ahir tot just es va desencallar la d’un vell conegut, com Pablo Maffeo). Aquesta situació ja és del tot surrealista perquè els tres jugadors que s’entrenen des del primer dia a Peralada sota les ordres de Pablo Machín (Aleix Garcia, Douglas Luiz i Marlos Moreno) no poden jugar fins que el club anglès oficialitzi unes cessions que estan acordades des de fa setmanes. I mentre això no succeeixi, Machín no els pot fer jugar. Ja no van disputar ni un minut dels dos partits amb públic a Nottingham i Oldham, i si durant les hores prèvies al duel d’avui el City no els desembolica, tampoc no podran jugar a Palamós. I s’haurà perdut una nova oportunitat d’acoblar-los quan ja només queden dinou dies perquè comenci la lliga de primera divisió. La situació és entre còmica i ridícula, i la sensació és que els dos clubs s’estan tirant pedres a la seva pròpia teulada i perdent uns dies preciosos.

La incògnita és si el Girona jugarà avui amb Aleix Garcia, Marlos i Douglas Luiz o sense ells. Sí que hi seran els fitxatges propis, com ara Iraizoz, Suárez, Bernardo, Boulaya i Stuani (no així Carles Planas, lesionat), els jugadors que continuen de l’any passat i algun del Peralada, a qui Machín necessitarà per no sobrecarregar de minuts determinats futbolistes. Sense el sí del City sobre els cedits, els tres lesionats i tres o quatre fitxatges encara pendents, la plantilla actualment és curtíssima. “Hem hagut de fer invents que no ens agraden en els partits d’Anglaterra, però hem prioritzat, per damunt de tot, equilibrar les càrregues per no tenir més risc de lesions”, va comentar Machín.