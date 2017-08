Stuani arriba amb fam

El Girona continua amb la marató de presentacions que té programades per a aquesta setmana i ahir va ser el torn de Cristhian Stuani. El davanter uruguaià, que ha firmat un contracte de tres temporades procedent del Middlesbrough anglès –també l’exequip d’un altre fitxatge, el central Bernardo–, es va mostrar molt satisfet amb el seu retorn a la primera divisió, categoria que ja va tastar anteriorment a les files del Llevant (2010/11, 8 gols), el Racing (2011/12, 9 gols) i l’Espanyol (de la temporada 2012/13 a la 2014/15 amb 7,6 i 12 dianes, respectivament). Stuani va destacar la il·lusió i la motivació que s’ha trobat al vestidor del Girona per tal de fer un bon any en l’històric debut a l’elit.

“Estic molt content de venir aquí, després de dos anys a Anglaterra tenia moltes ganes de tornar a la lliga, on sempre m’he sentit molt a gust i estimat. El Girona sempre es va mantenir ferm per fitxar-me i vull agrair aquesta confiança, que intentaré retornar al camp al més aviat possible. M’he trobat un grup molt bo en tots els sentits i m’han acollit molt bé des del primer dia, tenim un repte il·lusionant i entre tots intentarem disfrutar i deixar el Girona molts anys a la primera divisió”, va explicar Stuani, de 30 anys, que, tot i no marcar-se una xifra específica de gols, sí que va desgranar el que pot aportar a l’equip: “Jo sempre que arribo en un club prometo treball i sacrifici, soc un jugador d’equip i miro pel col·lectiu, però, evidentment, vinc al Girona per aportar gols i experiència. Amb el 3-5-2 que juga l’equip per a un davanter sempre és important el joc per les bandes per obrir el camp i generar situacions de gol, i per a mi jugar amb un acompanyant al costat sempre és important.”

Una primera opció