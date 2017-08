L’Horta sorprèn i el Vilafranca s’imposa en la tanda de penals

L’Horta i el Vilafranca continuen vius en la copa Catalunya després d’obtenir una victòria molt lluitada contra el Badalona i l’Europa. Els barcelonins, que enguany tornen a la tercera divisió, van fer saltar la banca contra un equip de segona B i que diumenge passat es va proclamar campió dels Històrics, en un duel lluitat i patit per les dues parts. El degà penedesenc va empatar a un gol en el temps reglamentari contra l’Europa, però es va imposar en una eterna tanda de penals en què es va haver d’arribar fins al setè encert per decantar la balança. Aquests dos partits i el que es jugarà avui entre el Cerdanyola i el Cornellà formen part de la segona eliminatòria, però van ser ajornats per la disputa de les semifinals dels Històrics.

Enri va avançar el Badalona prop de la mitja hora de joc, però l’Horta va trobar el millor remei en la diana de l’empat, obra d’Adri Lledó. Els de Nacho Castro mantenien collat el Badalona, que no es va sentir còmode al terreny de joc. Fins al punt que l’àrbitre va expulsar el migcampista Sergio Maestre i també l’entrenador Manolo González. Makaay va posar remei al destí del partit, que anava cap als penals, amb una diana set minuts abans del final. L’Horta, en la tercera fase, jugarà contra el Sabadell.

En els penals