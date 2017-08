Equilibri en el derbi d’estiu

El derbi amistós entre el Peralada i el Figueres va acabar en empat després d’un partit molt igualat i amb poques ocasions. Els visitants van oferir una bona imatge durant els 90 minuts i es van avançar amb un gol d’Aleix Feixas, però els peraladencs (encara amb moltes absències), van reaccionar i van empatar de penal poc després del 0-1.

El primer temps va ser molt equilibrat i amb poques ocasions de gol. El Figueres va avisar primer amb una passada entre línies que va deixar sol Èric Pimentel, però Marcel va reaccionar amb rapidesa i es va avançar al davanter visitant (7’). De mica en mica, el Peralada va agafar el control del joc, però li va costar generar accions de perill. De fet, no va inquietar Aroca fins al minut 28, amb una rematada de Coro que la defensa va rebutjar a córner. Només tres minuts més tard va ser Javi Sánchez qui va tenir el gol a prop, però la seva centrada-xut no va trobar porteria ni rematador (31’). Abans del descans, Aroca va intervenir per rebutjar amb els punys una falta executada per Boniquet (44’).

La segona meitat va començar amb un Figueres amb més presència ofensiva que en el primer temps, tot i que sense arribar a l’àrea de Gianni. Al Peralada li va costar entrar en joc, però amb el pas dels minuts va recuperar el domini sobre el camp i va avisar amb un potent xut de Jorge Marta, refusat per la defensa (70’). Els visitants, ben situats, es van avançar en el servei d’un córner amb una rematada d’Aleix Feixas al segon pal (79’), acció que va arribar just després d’una immillorable ocasió de la Unió amb un xut de falta de Gil que Gianni va refusar a córner (78’). La reacció local no es va fer esperar i Javi Sánchez va empatar en transformar un penal que ell mateix va provocar (82’) per evitar la derrota dels xampanyers.