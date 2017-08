Un Costa Brava de màxim luxe

El trofeu Costa Brava, que n’ha vist de tots colors i fins i tot es va deixar de celebrar entre el 2004 i el 2007, servirà aquesta tarda per a la posada en escena a Montilivi del Girona 2017/18, que a partir de dissabte, i per primer cop en 87 anys d’història, jugarà a primera divisió. El club gironí ha volgut donar el màxim glamur possible al seu torneig i ha convidat un peix gros, el Manchester City de Pep Guardiola, que aquest cap de setmana passat va debutar amb molt bon peu en la Premier (0-2 al camp del Brighton, un dels rivals de pretemporada que ha tingut el Girona). La relació entre el club de Montilivi i el citizen va, però, molt més enllà d’aquest partit i fins i tot de les cessions (aquesta temporada, quatre, i pujant). És qüestió de dies –potser d’hores– que hi hagi per fi l’anunci de compra del club de Montilivi per part de City Football Group.

Tot i que el resultat és el menys important, per al Girona el duel d’avui és significatiu per mirar de capgirar les sensacions d’aquesta pretemporada, que no han estat bones (una victòria en vuit partits, dels quals en cinc l’equip de Pablo Machín no ha marcat ni un sol gol). “Segur que competirem bé”, va comentar el tècnic, que possiblement començarà el partit amb un onze que serà ja molt similar al que dissabte s’enfrontarà amb l’Atlético de Madrid. “El més lògic és que es comenci a veure el Girona de la lliga, perquè no hi ha més proves.” Tot i això, els dos clubs han pactat un nombre de canvis il·limitats, perquè tots els jugadors (el City s’ha desplaçat amb 25 futbolistes a terres gironines) puguin tenir minuts.

El partit no entra dins l’abonament de temporada i tothom qui vulgui veure’l haurà de passar per taquilla. No s’espera un ple com sí s’espera dissabte, però Montilivi hauria de fer patxoca. Una hora abans –a les 5– tindrà lloc la presentació oficial de la plantilla del Girona, amb els jugadors i els integrants del cos tècnic cridats un per un per un per megafonia i ingressant a la gespa per saludar els aficionats

A banda de ser la primera oportunitat de veure l’equip blanc-i-vermell al seu estadi, l’afició també podrà veure com ha quedat la instal·lació, on el club hi haurà acabat invertint més de quatre milions en una remodelació que el farà gairebé irrecognoscible. Avui ja s’estrenarà la grada del gol nord i la nova gespa, que ahir a la tarda va ser trepitjada per primer cop tant pels jugadors de Manchester City com pels del Girona. La nova grada de preferent no estarà a punt, però s’espera que ho estigui dissabte contra l’Atlético.

“Jugar contra el Manchester és un luxe i un honor”, va dir Machín. “També una picada d’ullet a tota aquesta vinculació que mantenim des de fa anys. Espero que sigui un dia perquè tots disfrutem, independentment del resultat. Dissabte ja serà una altra història”, va afegir el tècnic. L’onze és una incògnita, però segurament a l’equip titular hi haurà més futbolistes dels que van jugar d’entrada a Reus que dels que ho van fer el dia abans a Olot.