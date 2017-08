Preparacions accidentades

Mai plou a gust de tothom i menys en la pretemporada, en què les càrregues físiques i el mercat passen, en importància, al davant dels partits. Per això, els tres catalans de la categoria –el Reus, el Nàstic i el Barça B– han quedat relativament satisfets dels resultats aconseguits, però les lesions a Tarragona i els dèficits a la plantilla del Reus i el Barcelona deixen els tres equips amb ombres just abans de començar el curs.

Si algú ha ensenyat fins ara un nivell competitiu alt i poques escletxes en el joc, aquest ha estat el Nàstic. La victòria inicial contra el Vila-real (2-0) i l’empat contra el primer equip del Barça (1-1), en què els de Carreras van mostrar una molt bona cara, va donar ales als grana. Les bones sensacions es van refermar amb el triomf contra el Saragossa al Nou Estadi. “Sempre diem en aquesta època que els resultats no són importants, però per al jugador és positiu guanyar perquè sent que els conceptes que interioritza són útils”, reflexionava el tècnic de Sant Pol de Mar, debutant enguany a la banqueta del Nou Estadi. Carreras, però, ha hagut de fer malabarismes, especialment amb la rereguarda, arran de la lesió muscular de Pol Valentín –recol·locant Suzuki al lateral dret– i ha tingut un darrer daltabaix per culpa de la lesió de llarga durada de Djetei.

El Reus, en canvi, no ha tingut els resultats desitjats, en bona part per un calendari molt intens (amb tres rivals de primera divisió) i en part, també, per la falta de gol. “Estic content amb el que he vist en els partits i en els entrenaments. Els resultats són allà, però jo m’he de quedar amb les sensacions que m’ha transmès l’equip”, reflexionava l’entrenador debutant, López Garai, que diu que no està preocupat per la manca d’encert que ha mostrat el seu equip (4 gols en 7 partits): “Em preocuparia més que no generéssim ocasions. Que la gent no es preocupi sobre això perquè nosaltres treballarem més per solucionar aquest dèficit”, diu el tècnic, que, de cara al primer partit de lliga, espera tenir Máyor, lesionat contra el Girona per una contusió.

Amb incògnites