Els retocs pendents

Aritz López Garai ha fet aquests últims dies una valoració global positiva de la pretemporada del seu equip. Minuts repartits, treball intens i continuïtat en la solvència defensiva han estat els punts forts de l’equip roig-i-negre en els partits de pretemporada, en què, entre d’altres, s’han enfrontat amb tres equips de primera, el Vila-real, l’Athletic i el Girona. D’altra banda, però, el Reus ha hagut de lamentar diversos problemes físics, que han fet que tres futbolistes no hagin pogut participar en cap dels amistosos, Pichu Atienza, Vítor Silva i Raphael Guzzo.

Les molèsties d’Atienza, que arrossega des de l’estada de pretemporada a Rialp, no són greus i no està descartat per a l’arrencada de la lliga. Pel que fa a Vítor, el portuguès manté els problemes al genoll dret que van fer que la temporada passada es perdés la majoria de partits. El Reus prefereix no forçar-lo per tenir-lo en plenes condicions quan pugui. Guzzo, per la seva banda, es va lesionar de gravetat al genoll dret en el primer tram de la pretemporada i estarà cinc mesos de baixa. Precisament, la lesió de Guzzo i la incògnita pel que fa a la recuperació de Vítor és el que provoca que el Reus busqui reforçar la zona ampla amb un migcampista de caire ofensiu. El club roig-i-negre també té pendent incorporar un davanter que ajudi a pal·liar el dèficit ofensiu que va patir l’equip la temporada passada i del qual tampoc ha pogut escapar aquest estiu, amb només quatre gols marcats en els set partits jugats. El Reus, que té festa avui, començarà a centrar-se demà en el partit al camp del Lugo.