Continuïtat atacant

L’atac grana, que també està format pels extrems Tete Morente, Juan Delgado, Jean Luc, Omar Perdomo i Álvaro Bustos, s’acabarà de completar, si no hi ha cap més novetat, quan es concreti l’arribada de Jean Marie Dongou, que el 30 de juny va acabar el contracte amb el Saragossa. L’atacant camerunès, però, encara s’està recuperant d’una lesió en un genoll que es va fer fa un any, que no li va permetre competir amb normalitat el curs passat i que va fer que hagués de ser operat al maig. Si, com està previst, a l’octubre ja està recuperat, la intenció del Nàstic es fer-li fitxa en el mercat d’hivern.