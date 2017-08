A punt per a l’estrena

El 4 de juny és una data històrica per al futbol català. El Girona va aconseguir, després de diversos intents, l’ascens a primera. L’equip amb més temporades consecutives (9) va dir adeu a la segona divisió. El Numància agafarà enguany el relleu dels gironins i es convertirà en el conjunt més veterà –hi és des del curs 2009/10– d’una divisió de plata que aixeca el teló divendres.

Des del mes d’agost fins al mes de juny, els vint-i-dos equips recorreran tota la geografia de l’Estat per completar una autèntica marató de partits. Al llarg de la competició, els conjunts disputaran 42 partits, o 46 si es classifiquen per a la fase d’ascens a primera divisió.

Tenir una plantilla llarga i versàtil és clau per afrontar la temporada. L’Alcorcón i el Granada han estat dos dels equips més actius en el mercat i han canviat, gairebé, tota la plantilla. Tot i que la majoria d’equips han optat per jugadors amb la carta de llibertat o amb la fórmula de la cessió, hi ha clubs que no han escatimat esforços econòmics en les noves incorporacions. L’Osasuna s’ha gastat 3 milions amb el central Aridane (Cadis) i el davanter Quique (Almeria); l’Sporting de Gijón ha fitxat Fede Barba (Empoli) per 1 milió d’euros, i el Còrdova ha incorporat Jaime Romero (Osasuna) i Jona (UCAM) per 500.000 euros cada un.

Però no només hi ha hagut canvis en la composició de les plantilles. Més de la meitat de les banquetes tindran aquesta temporada un nou inquilí. Dels tres equips catalans, només el tècnic del Barça B, Gerard López, segueix. El Nàstic ha confiat en Lluís Carreras i el Reus, en el debutant Aritz López Garai. Dels altres conjunts destaca l’arribada de Natxo González a Saragossa, la de Luis César a Valladolid, la de Josep Lluís Oltra a Granada i la de Paco Herrera a l’Sporting.

De candidats a ocupar les primeres posicions n’hi ha per triar i remenar. Els tres equips que arriben de primera, l’Osasuna, el Granada i l’Sporting, entren de ple en les travesses. Però també hi ha clubs històrics que fa anys que intenten tornar a la màxima categoria, com ara el Saragossa, el Valladolid i el Tenerife. Hi ha quinze equips que tenen un passat comú a primera i això demostra l’extrema dificultat de la categoria en els darrers anys. Després, la realitat és la que és i poden aparèixer convidats inesperats, com l’Osca, que sense tenir tant nom com altres va aconseguir el curs passat classificar-se per a la fase d’ascens.

El retorn, després de dos anys a segona B, del Barça B és una de les grans novetats del nou curs. Enguany hi haurà dos filials. El Sevilla Atlético acompanyarà els blaugrana. Des del curs 2013/14, amb el Barça B i el Madrid Castella, no coincidien dos filials en la divisió de plata.

Els tres catalans