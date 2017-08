El colofó anhelat

El Reus arriba al tancament del mercat d’estiu, aquesta mitjanit, content amb la plantilla però buscant un últim reforç per a l’atac que en millori les prestacions. No és fàcil, perquè la figura del davanter centre golejador, que és el que voldria el Reus, és més que buscada. La falta de gol va ser el principal problema de l’equip roig-i-negre la temporada passada, en què malgrat tot va rendir a un gran nivell, i de moment només n’ha marcat un en els dos primers partits de lliga. Aritz López Garai voldria un altre referent ofensiu per fer la competència a Edgar Hernández i Máyor, els dos 9 de la plantilla reusenca. Tot i això, el tècnic del Reus assegura que està content amb el seu equip, tal com va explicar diumenge passat després de l’empat contra el Nàstic en el derbi: “La direcció esportiva està treballant per si hi ha alguna opció que pugui millorar la plantilla. Si ve algú, sensacional; si no ve ningú, fenomenal. Tinc els millors per a mi; amb ells fins al final.”

Fins ara, el Reus ha reforçat sobretot el mig del camp, la línia on hi va haver més baixes a l’estiu. De fet, sense Garai, Ramon Folch, Marcos Tébar i Albístegui, el Reus va haver de reformar del tot el mig del camp. Ha incorporat Tito Ortiz, Gus Ledes, Borja Fernández, Àlex Carbonell i Juan Domínguez, l’última incorporació fins ara del club roig-i-negre. Tots cinc ja han tingut l’oportunitat de debutar. Ledes i Borja van ser titulars a Lugo, i Tito i Borja Fernández es van afegir a Ledes contra el Nàstic, en un mig del camp amb tres jugadors. Juan Domínguez va debutar en la segona part. A més, el Reus ha fitxat el porter Roberto Santamaría, els defenses Pablo Íñiguez i Álex Mendéndez, i l’extrem Juan Cámara, l’última incorporació ofensiva del Reus, que avui intentarà tancar un últim fitxatge.