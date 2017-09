Lekic reforça l’atac del Reus

El Reus va arribar a l’últim dia del mercat d’estiu amb una demarcació per reforçar, la de davanter centre. Amb només dos 9 a la plantilla, Máyor i Edgar Hernández, i el problema crònic de la falta de gol, el club roig-i-negre buscava la peça que apuntalés l’atac, i la va trobar. Es tracta del serbi Dejan Lekic, de 32 anys i amb experiència a primera amb l’Osasuna i l’Eibar (64 partits i sis gols en total) i a segona A amb l’Sporting, el Girona i el Mallorca (83 partits i 24 gols). La temporada passada Lekic va disputar 34 partits –vuit com a titular– i va fer set gols amb l’equip balear. Lekic, que signa per una temporada i serà presentat la setmana que ve, és el desè fitxatge del Reus.

El Nàstic, per la seva banda, no es va moure l’últim dia per fitxar. Hi havia la possibilitat de reforçar el lateral dret –s’havia interessat per la cessió del seu exjugador Jordi Calavera, que finalment s’ha incorporat a l’Sporting–, però Lluís Carreras ja va avançar ahir al migdia que està content amb les solucions de què disposa per a la demarcació, amb Kakabadze i el jove del filial Pol Valentín –lesionat en el tram inicial de la competició–, i amb jugadors com ara Suzuki i Xavi Molina que també hi poden actuar.

Les últimes dues setmanes, el Nàstic ha reforçat l’atac amb Dongou, lesionat fins a l’octubre, i el mig del camp amb Gaztañaga i Eddy Silvestre. En total, el club tarragoní ha fet dotze incorporacions. Per altra banda, el Nàstic va tancar ahir la cessió del mig Carlos García, que no entrava en els plans de Carreras, al Logroñés.

A part del Nàstic, els equips que s’han mogut més els últims dies han estat l’Albacete, amb quatre fitxatges en les dues últimes setmanes –és a dir, amb la lliga iniciada–, i el Valladolid, el Lugo, l’Oviedo, el Rayo Vallecano i el Tenerife, amb tres. En canvi, els últims fitxatges del Numància, l’Alcorcón i l’Osca daten de finals de juliol i principis d’agost.