Gols, rodatge, festa i beneficència

No era el dia per veure la versió més competitiva del Girona. Envoltat d’un ambient festiu i contra un rival de tercera catalana, el més important per a l’equip de Pablo Machín era seguir carregant les cames de minuts per no perdre el bon ritme amb què ha començat la temporada. El resultat, una contundent golejada (0-8), era absolutament el menys important en un partit de caire benèfic. Futbolísticament, el més destacat va ser veure els jugadors que menys minuts han tingut en aquest inici de lliga, que van posar una marxa més per reclamar protagonisme.

Encara que fos un partit amistós, Pablo Machín no va abandonar el seu sistema de tres centrals ni un sol moment en tot el partit, tot i haver deixat sense canviar-se Muniesa i Alcalà –Juanpe i Ramallho van ser els únics que van jugar els noranta minuts–. A més, a l’onze inicial va situar quatre dels que ja ho van ser en els dos primers partits de lliga: Bernardo, Granell, Borja i Portu, que va jugar de carriler dret.

Des del primer minut, va quedar clar que el Girona seria l’amo i senyor de la pilota, del partit i de les ocasions. De fet, el Ripoll només va fer un xut a porteria en tot el matx, d’Ivan Díaz, el seu jugador estrella (va arribar a jugar a primera). Planas i Portu, des dels carrils, van ser els més actius en la primera part, ben acompanyats d’Eloi i Douglas Luiz al mig del camp i dels moviments d’un incansable Kayode en punta. Amb la reductora posada, els gironins van anar deixant passar els minuts fins que el Ripoll es va animar a trenar la primera acció ofensiva i despertar més d’un olé a la graderia. Va ser una jugada i prou, que a més va acabar amb un contraatac iniciat per Planas que ell mateix va finalitzar amb el 0-1. El Girona ja no va concedir cap més ocasió a un Ripoll que va oferir més resistència de la que s’esperava. Tot i la concentració i la duresa dels locals, els gironins van tenir un allau d’ocasions abans del descans, però només Kayode, que també va fallar més d’una ocasió clara, i Portu van superar Jaume per situar el 0-3 en el marcador en el descans.

Amb més fam