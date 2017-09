Més que una creu

El pes de la creu que per al Reus suposen últimament els penals es va deixar notar ahir, una altra vegada, sobre els jugadors del Reus. Els fantasmes dels cinc penals fallats en els vuit llançaments entre la temporada passada i l’actual, incloent-hi el de Querol fa una setmana i mitja contra el Nàstic, es van aparèixer a Edgar Hernández, en el minut 4, i Álex Menéndez, en el 59. Tots dos van errar els xuts i van permetre que l’Sporting en fes prou amb un gol de Nacho a l’inici de la segona part (50’) per continuar endavant en la copa.

El Reus va començar vertical, buscant sobretot la zona d’influència de David Querol, mòbil al darrere del punta Edgar Hernández. Va ser així com va arribar el primer dels penals: pilota llarga al reusenc, que es va avançar a la sortida maldestra del porter Whalley, que, en no impactar amb la pilota, va caure sobre el davanter. Edgar va agafar la responsabilitat i va xutar fora. Malgrat l’errada, el Reus va continuar intens, però al davant tenia un equip en forma que, malgrat els canvis respecte a l’onze que dissabte va golejar el Nàstic, volia la pilota i la feia circular. Buscava, sobretot, la banda dreta, amb Jordi Calavera actiu. La primera bona ocasió dels asturians va ser un xut d’Álex López rebutjat malament per Roberto, ja que va deixar la pilota als peus de Viguera, que no va rematar bé. Poc després, els visitants es van quedar protestant perquè l’àrbitre no els havia concedit un córner, Roberto va servir ràpid en llarg i va deixar sol Cámara encarant-se al porter. Davant seu, però, no va impactar bé la pilota. L’Sporting era qui feia circular més la pilota, però el Reus estava viu i, en un contraatac, Edgar va rematar d’esperó fora després d’una bona jugada de Cámara i Querol.

L’encert que no hi havia hagut en la primera part el va posar l’Sporting en una de les primeres accions de la segona meitat: Álex López va centrar des de la dreta, Viguera va projectar la pilota amb el cap i Nacho, sol i molt a prop de la línia de gol, no va perdonar. Al Reus, de moment, no se’l veia especialment afectat pels cops rebuts durant el partit, i va mostrar capacitat de reacció. Va trobar premi en un altre penal, concedit innocentment per Pablo Pérez, que va fer un mal control i va fer caure Querol quan ho intentava esmenar. L’extrem reusenc va agafar la pilota disposat a xutar-lo, amb ganes de dedicar el gol al seu amic Jordi Pitarque, i més ahir que va fer set anys de la seva mort, però finalment el que va xutar va ser Álex Menéndez. El llançament del lateral, però, va ser aturat per Whalley. Llavors sí que el Reus va semblar més tocat, i no es va animar fins a la recta final, però no va crear bones ocasions, més enllà d’una rematada creuada de Querol i un xut de David Haro. Al contraatac, l’Sporting, en va tenir alguna per fer el segon, com ara una acció de Calavera.