Alberto Toril fa d’heroi

L’Olot es va classificar per a la tercera eliminatòria de la copa després de vèncer per la mínima l’Alcoià (1-0). Un gol de Toril en el 104 de la pròrroga va donar la classificació als garrotxins, que a part de merèixer la victòria en el còmput global d’ocasions, es van veure beneficiats per les tres expulsions del rival. El premi de jugar contra un primera espasa és més a prop que mai.

El primer quart de partit va ser més aviat avorrit i pla. L’ambient tampoc acompanyava els equips a revolucionar-se gaire i això ho va notar el joc. L’Alcoià va decidir apostar per l’ordre tàctic per evitar qualsevol risc, i l’Olot, per la possessió i el control de la situació. Això sí, la sensació de perill dels visitants era evident, i és que la qualitat de David Torres, López Silva o José García feia respecte a la defensa local. En el minut 21, quan menys coses passaven al terreny de joc, l’àrbitre va xiular falta de Galas sobre Guzmán quan aquest últim es disposava a encarar-se a Bañuz. El central de l’Alcoià va veure la targeta vermella encara amb més d’una hora de partit per disputar-se –es van acabar jugant 30 minuts més en la pròrroga–. La posterior falta la va executar Hèctor Simón però la pilota va sortir vorejant el pal.

Els jugadors dirigits per Martín Posse van créixer pel que fa a la confiança i la moral veient el rival ferit amb un de menys. En el minut 29, Guzmán va controlar una pilota dins de l’àrea i es va treure de la màniga un xut fort i creuat que va anar a fora per molt poc, i és que Marc Mas al segon pal va estirar la cama i tampoc va poder desviar la pilota. Només dos minuts després, Pedro va finalitzar un contraatac amb un llançament ajustat després de retallar el seu marcador que va obligar Bañuz a posar-hi una mà salvadora. L’Olot va gaudir de la seva millor arribada en el darrer sospir del primer temps, quan Bigas va fer la centrada a l’àrea petita i Marc Mas va rematar de cap al travesser.

De més a menys

En la segona meitat, l’Alcoià va sorprendre els garrotxins. I és que, tot i jugar amb un jugador menys, els de Toni Aparicio van creure’s que podien plantar cara i, fins i tot, classificar-se. El cansament va fondre l’Olot, que va gaudir d’alguna arribada amb perill sobretot gràcies a les incursions de Guzmán, molt actiu, i Uri Santos. Els minuts passaven i els canvis que feia l’Alcoià continuaven aportant qualitat i confiança als visitants. El control del mig del camp i la seguretat defensiva eren els millors ingredients a mesura que els nervis dels olotins augmentaven. En el minut 86 David Torres va rematar de cap una centrada de Pau Bosch, una ocasió claríssima que va aturar els cors dels aficionats. El matx finalment va anar a la pròrroga, això sí, amb dos avisos d’Uri i de Marc Mas, amb rematades amb el cap que van anar a fora.

Toril ho decanta