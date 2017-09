El Nàstic perd a Cadis (2-0) i continua encallat a la cua

El Nàstic continuarà una setmana més a la cua, amb només un punt al seu caseller. I ja se n’ha jugat 12. Aquesta nit, els grana han ensopegat en la seva visita al camp del Cadis, on tot i començar bé, han acabat sucumbint al major potencial ofensiu dels andalusos.

Lluís Carreras ha sorprès jugant amb una defensa de cinc homes, fet que d’entrada ha rutllat, ja que el Nàstic ha mantingut a ratlla el Cadis. El conjunt de casa ha començat dominant i pressionant molt, però amb el pas dels minuts s’ha anat allunyant de l’àrea de Dimitrievski i els tarragonins han començat a acaparar la pilota. Això sí, només han tingut una ocasió. Ha estat una bona acció de Maikel Mesa que ha acabat amb un xut fàcil per al porter (30’). Al descans, doncs, s’ha arribat amb la llauna per obrir.

El segon temps ha començat d’una forma similar al primer. Amb el Cadis atacant i el Nàstic defensant-se bé. Per desgràcia, en el minut 54, David Barral ha avançat els de casa després de caçar el refús de Dimitrievski en una falta. El gol ha deixat tocats els tarragonins, que en una pèrdua de pilota han rebut el 2-0. Álvaro García ha estat l’encarregat de fer la aquesta segona diana amb una gran acció individual. Després, tot i els canvis, el Nàstic ja no ha pogut entrar en el partit, i el marcador no s’ha mogut més.