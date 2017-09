Exàmens de quirats

Amb un grup ple de grans equips, l’habitual serà que en cada jornada es vegin grans duels. I en aquesta quarta, dos catalans visitaran dos dels camps més complicats de la categoria: és el cas del Llagostera i el Peralada, que s’enfrontaran com a visitants al Vila-real B i a l’Elx, respectivament. Per la seva banda, el Sabadell i el Badalona s’enfronten en l’únic duel entre equips catalans (19 h).

Amb quatre punts, arlequinats i escapulats han començat la lliga un xic irregulars; per plantilla, però, són dos dels equips del Principat cridats a moure’s per la zona alta de la taula. Per això, un triomf seria vital per a tots dos equips si no volen quedar despenjats dels equips capdavanters en un inici de campionat que podria servir per marcar el to de tota la temporada. Els arlequinats continuen sense poder disposar de Gai Assulin i Pastells, i tampoc d’Aleix Coch, que va ser expulsat en el darrer partit de lliga, mentre que, per la seva banda, Manolo González no podrà alinear ni Robusté ni Querol.

Amb zero punts, el Peralada buscarà la seva dosi de confiança al Martínez Valero. Els d’Arnau Sala visiten el camp de l’Elx (19 h), que s’ha mostrat intractable les dues últimes jornades, amb més a guanyar que a perdre i amb l’esperança de començar a sumar. El filial del Girona, però, encara no podrà disposar de Soni, per problemes de visat, tot al contrari que Romero, que ja té la seva fitxa activada. Menys necessitat de punts està el Llagostera, però després de la derrota la setmana passada a casa contra l’Ebre, els blaugrana intentaran refer-se a domicili. El problema és que visiten el camp del líder de la categoria, un filial groguet que en els últims anys s’ha acostumat a moure’s en la zona noble de la classificació. Una setmana més, Facundo Guichón, encara sense fitxa, s’ho haurà de mirar des de fora.