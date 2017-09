La gran oportunitat de Varo

Les circumstàncies amb què va començar la temporada eren exigents per a Alberto Varo, l’únic porter del B que continua de la temporada passada. Podia semblar que l’adeu de Suárez li obria la porta de la titularitat en el nou projecte a segona A, però van tornar dos sentinelles cedits i la competència va augmentar. De fet, qui té el cartell de favorit per ocupar la porteria del filial és Adrià Ortolà, que després d’un curs a préstec a l’Alavés ha tornat per ser el tercer porter del primer equip i el teòric titular al B. El de Xàbia, però, es va fracturar el dit petit de la mà dreta fa un mes i ha estat lesionat fins ara.

En aquest context, Varo ha guanyat d’entrada la partida a Jokin Ezkieta i treballa centrat a continuar reivindicant el seu paper. En la darrera jornada el porter de la Canonja, que està cedit al Barça pel Nàstic, va deixar la porteria a zero per primer cop aquest curs. Després d’haver rebut sis gols en les primeres tres jornades, ara està més content que un gínjol. “Trobar la solidesa és el que més costa en un bloc nou, i encara més sent un filial. Al final, si proposes molt amb la pilota, aportes molts jugadors a la zona d’atac i, al darrere, pots deixar espais”, reflexionava després de la victòria 4-0 contra Còrdova Alberto Varo, que hi afegia: “Aquest cop hem pogut dominar les dues àrees i deixar la porteria a zero, que és molt important per a nosaltres.”

El futbolista de 24 anys també va parlar del fet que hi hagi tres porters competint per una plaça i ho va valorar de forma positiva. “Hem partit tots tres de zero i la competència és molt dura, però també molt sana. Tots aportarem el nostre granet de sorra; si no és jugant, serà entrenant i fent pujar el nivell de l’equip”, reflexionava Varo, molt satisfet amb l’oportunitat de tenir minuts a segona A amb un equip com el Barça B. “Tinc l’oportunitat de jugar en el filial del millor club del món i ho vull aprofitar, intentar jugar tant com pugui perquè al final aquest és el millor aparador per a un futbolista jove”, va dir.

