Supervivència inesperada

De la millora que se li preveia al Reus després d’haver-se alliberat i haver aconseguit la primera victòria del curs no en va quedar una mostra sòlida ahir a Llorca. Per això, l’empat va significar una bona notícia perquè el conjunt roig-i-negre va sobreviure a un partit molt discret a domicili, on encara no ha guanyat, amb algunes concessions defensives i amb un bagatge ofensiu força mediocre. Per sort per als de López Garai, el Llorca es va esfondrar, en molts moments va ser pitjor que el seu rival, i va perdonar el triomf quan el tenia ben encarat.

Haro va ser l’única variant introduïda pel tècnic en l’onze inicial en detriment de Ricardo Vaz respecte a la victòria contra el Numància a casa, però ni l’ametllenc ni cap dels seus companys en el flanc atacant es va poder desplegar. El Reus va tornar a ser un equip eminentment defensiu i no va passar angúnies en el primer quart d’hora de joc. Però a mesura que passaven els minuts era incapaç de trenar possessions per allunyar el rival i va patir. Arribant a la primera hora de joc, la rereguarda va tenir la primera llacuna important: en una passada llarga a Nando, Álex Menéndez va fregar el penal i l’expulsió cometent una falta al balcó de l’àrea. El càstig es va quedar en una amonestació i un lliure directe que Eugeni va enviar al travesser. Aquest va ser l’inici d’un període obscur per al Reus que s’ho va passar fatal: era incomprensiblement inferior.

Gol i reacció