Novetats a la zona ampla

Aritz López Garai tenia clar, quan va agafar les regnes del Reus substituint Natxo González, que havia de donar continuïtat a molts dels aspectes de l’equip de la temporada passada, que va aconseguir la permanència, sense excessius patiments, en la categoria en la qual debutava. Però també va assegurar que introduiria les variants que cregués oportunes per marcar la seva personalitat com a tècnic. El Reus continua funcionant com un bloc molt treballat en defensa –la rereguarda està formada per una línia de quatre amb dos centrals amb bona sortida de pilota i dos laterals amb recorregut– i que, en atac, es refia del dinamisme de la segona línia i de la feina del davanter centre de referència.

El mig del camp és la línia que presenta més novetats respecte a la temporada passada. Principalment, perquè tots els futbolistes són fitxatges d’aquest estiu. Cinc de les deu incorporacions que ha fet aquesta temporada el Reus han servit per reforçar la zona ampla. Al juny, van acabar el contracte Ramon Folch, Álex Albistegui, Marcos Tébar i l’ara tècnic López Garai, i al seu lloc van arribar Tito Ortiz, Gus Ledes, Borja Fernández, Àlex Carbonell i Juan Domínguez. Quatre baixes i cinc altes per a una demarcació en què López Garai ha introduït una variant tàctica, el triple pivot. Natxo González gairebé sempre va utilitzar el doble pivot, amb Ramon Folch i el mateix López Garai com a parella habitual. Tot i que en el primer partit oficial d’aquesta temporada, el que va acabar en empat sense gols a Lugo, el Reus va jugar amb un doble pivot format per Gus Ledes i Àlex Carbonell, contra el Nàstic, en la segona jornada de lliga, va situar Tito Ortiz com a pivot i Borja Fernández i Gus Ledes davant seu. En atac, dos extrems amb tendència a fer diagonals per deixar espai als laterals i un punta de referència. És si fa no fa el que ha fet en els següents compromisos, amb Tito Ortiz i Gus Ledes intocables i l’aparició de Juan Domínguez al lloc de Borja en els últims partits. Àlex Carbonell ha estat alguns dies de baixa per lesió, tot i que el fet de tenir cinc migcampistes a la plantilla ha permès no notar la seva absència i mantenir alternatives per a cada partit.

En la copa, contra l’Sporting de Gijón, López Garai va tornar a canviar i va optar pel doble pivot, amb Tito i Juan Domínguez, i mobilitat i verticalitat al davant, amb una triple mitja punta formada per Cámara, Carbia i Querol. El tècnic del Reus ha demostrat que no té un dibuix fix i l’anirà modificant lleugerament en funció del partit i el rival.