El perill es dribla sumant

A primera divisió no es viu de les bones sensacions ni de fases de partit enlluernadores ni de cap altra cosa que no sigui la llei del futbol, que no és cap altra que els resultats. Ni els 25 primers minuts a San Mamés ni els últims 25 contra el Sevilla donen punts, malgrat que van ser moments en què el Girona va ser força superior als seus rivals. I agradi o no, el 0 de 6 ha pressionat de valent l’equip de Machín amb vista al partit d’aquesta tarda a Butarque contra el Leganés. Encadenar una tercera derrota seria molt perillós abans de la visita de dissabte del Barça. De fet, fins i tot Machín va reconèixer la importància de sumar ni que fos un punt avui a Leganés. “L’altre dia ens hauria anat molt bé per reforçar l’autoestima. I avui, per tallar la ratxa de derrotes”, va comentar el de Gómara, que va incidir que és fonamental no regalar res al rival i, sobretot, no encaixar gols. “La porteria a zero ens assegura l’empat, però també ens aproparia molt a la victòria”, va afegir.

El Leganés s’ha plantat en la cinquena jornada amb dos punts més que el Girona, però arriba al partit havent perdut els dos últims compromisos (Getafe, 1-2 i Eibar, 1-0). Els madrilenys havien començat el curs a tota màquina amb victòries contra l’Alavés (1-0) i l’Espanyol (0-1). De tota manera, ningú dubta que els de Garitano són un rival directíssim en la lluita per la salvació i que sense la inèrcia de l’any de l’ascens, el segon curs en l’elit se’ls pot fer força més feixuc. Els blanc-i-blaus són clarament més un bloc que no pas individualitats. I, com el Girona, tenen problemes per cristal·litzar ocasions (3 gols).

El Girona ja sap el que és puntuar a Butarque (hi va guanyar 1-2 fa tres temporades i hi va empatar 2-2 en fa dos), cosa que avui és imprescindible per escapar-se del perill. Això sí, a Leganés sempre ha patit moltíssim: en el curs 2014/15, després de salvar-se diverses vegades del 2-1 van marcar l’1-2 en el minut 90 (Sandaza) i van ser els primers a assaltar Butarque. En l’exercici 2015/16 –l’any de l’ascens del Leganés–, el Girona encara no sap com va neutralitzar els gols de Mantovani i Gabriel (encara a la plantilla) i va convertir un 2-0 en un 2-2 amb gols de Mata i Jairo (78’ i 93’).

Machín tampoc està gens content que els locals (van jugar divendres) hagin tingut dos dies més que el Girona per recuperar-se de l’esforç de l’última jornada. Dissabte, el Barça també arribarà a Montilivi havent descansat 24 hores més.