Concessions que es paguen

El Reus va fer ahir massa concessions en les zones decisives i per això el Rayo Vallecano es va endur els tres punts. Els madrilenys, experts en l’elaboració de contracops, van agrair, en la primera meitat, que Gus Ledes errés en la passada i permetés que Adrián Embarba encarés amb passadís la defensa roig-i-negra, desprevinguda, que no va poder fer res en l’eslàlom del punta madrileny i en el seu xut col·locat, lluny de l’abast d’Edgar Badia (11’). I, en la segona meitat, el Rayo tampoc va desaprofitar la pèrdua de Lekic al cercle central, convertida en un contracop vertical i letal gràcies a l’assistència de Santi Comesaña i la definició de Diego Aguirre (57’).

El Reus també va fer concessions en atac, concretament, unes quantes rematades massa toves en molt bona posició. La falta de gol és la gran assignatura pendent de l’equip roig-i-negre, la que no li permet desequilibrar duels igualats o la que, com ahir, no li dona opcions de puntuar en els partits en què el rival està més inspirat. Així, el Reus va perdre per primera vegada aquesta temporada al seu estadi, va veure tallada la ratxa de partits sense caure derrotat –es queda en sis– i es torna a apropar a la zona de perill.

Aritz López Garai va tornar a fer canvis respecte a l’onze inicial de l’empat de dimarts a Osca perquè l’equip s’assemblés més al de l’anterior partit a casa, contra la Cultural, també amb igualada final. El dibuix, el de sempre, amb el triple pivot al mig del camp, la punta d’atac amb un sol home –ahir Máyor d’entrada– i protagonisme per les bandes. A la dreta, Miramón va canalitzar bona part de les arribades dels roig-i-negres, com una passada interior a Carbia, amb el porter Alberto García atent, i l’arrencada que va acabar amb la centrada de Querol i la rematada de cap de Máyor, des de molt a prop, que va trobar la bona resposta del porter visitant (13’). En aquell moment, el Rayo ja manava en el marcador i també sobre la gespa, més còmode i amb superioritat al mig del camp. Els esquemes dels dos tècnics eren semblants –el Rayo també disposava tres homes al mig del camp– però Embarba, el davanter centre dels madrilenys, es deixava caure a la mitjapunta i donava més possibilitats a la construcció i a les transicions del seu equip. En una altra de les bones conduccions d’Embarba, va rebre una falta clara poc abans d’entrar a l’àrea que ell mateix va xutar al travesser (34’). Però, malgrat tot, el Reus es mantenia amenaçador i una centrada des de l’esquerra d’Álex Menéndez va ser rematada, a dos metres de la porteria rival, per David Querol, al qual també li va faltar força (42’).

El partit estava millor per al Rayo que per al Reus, de manera que per a la segona meitat López Garai va buscar canviar el panorama situant un segon davanter centre al terreny de joc, Edgar Hernández, que faria parella amb Lekic, que poc abans del descans havia substituït el lesionat Máyor. Amb Querol de mitjapunta, atent rere els dos davanters, i amb els dos laterals amb més profunditat, la idea era posar pilotes a l’àrea d’un Rayo que s’havia de sentir més incòmode. Després de posar en pràctica el pla amb una centrada de Miramón rematada de cap alt per Lekic, la realitat va tornar a colpejar el Reus, que no va trigar a encaixar el segon gol, el de Diego Aguirre. El 0-2 va deixar tocat el Reus, que veia, a més, com el Rayo, amb espais i velocitat, podia fer-li més mal a la contra. Als madrilenys, però, els va faltar decisió per macar algun gol més. I, al Reus, contundència en la rematada, sobretot en els cops de cap, sols, de Lekic (80’) i Edgar Hernández (82’).