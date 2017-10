Remant a contracorrent

Quan el Girona va fer acte de presència a Montilivi, al Vila-real només li faltava posar el llacet a la victòria. L’inici nefast dels locals es va conjugar amb la posada en escena somiada pels groguets, que es van trobar amb un avantatge de dos gols que a primera divisió sol ser garantia de triomf el noranta per cent de les vegades. I el pitjor de tot és que el 0-1 i el 0-2 van ser com dues gotes d’aigua, amb Bakambu guanyant l’esquena als centrals i definint meravellosament bé davant Iraizoz. Va fer la impressió que el Vila-real tenia molt ben estudiat com fer mal a la defensa de tres del rival i que el Girona no tenia previst com havia de frenar el velocíssim davanter congolès, un futbolista que està en estat de gràcia i que ha marcat cinc gols en els dos últims partits. Es miri del dret o de l’inrevés, la sortida amb el peu esquerre del Girona li va costar el partit. També la tercera derrota seguida a Montilivi. I molt probablement avui pugui caure per primer cop en zona de descens, on, per desgràcia, les coses es veuen molt diferents: més pressió, més urgències i més angoixa.

Massa pors

Aixecar el cap, mirar el marcador i veure un 0-2 en el minut 19 gairebé era per dimitir. Però ningú no pot discutir que va ser el càstig que el Girona es va guanyar per sortir a la gespa més temorós pel rival que convençut de les seves forces. Bakambu va fer un estrip a la defensa, però el joc ofensiu dels de Pablo Machín en els primers 40 minuts de partit va ser horripilant. Els carrilers no van ser llargs, l’esquerra de Granell no va tenir la fiabilitat habitual, Borja García no es va trobar a gust, Portu no va aixecar el cap i Stuani no va aparèixer. Col·lectivament, l’atac del Girona es va traduir en centrades toves, passades imprecises i lectura del joc nul·la. En definitiva, ni pessigolles.

L’1-2, punt d’inflexió