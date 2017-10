N’hi ha que no perdonen

La publicació del calendari, el 21 de juliol, va ser un dels primers grans impactes de l’estiu a Montilivi un cop assegurat l’ascens històric a primera divisió. Des que es va fer públic, el Girona va assumir que el sorteig havia estat dur, amb rivals fortíssims especialment a Montilivi en la primera fase del campionat. L’arrencada va ser prometedora, amb l’estrena contra l’Atlético –aquell 2-0 que els madrilenys van acabar igualant quan jugaven amb un menys– i l’1-0 contra el Màlaga, el primer i únic triomf en la lliga. Però l’exigència ha estat massa dura per al Girona, que ha pagat moments de debilitat o desconnexió que rivals de moltíssim nivell han sabut aprofitar. Només ha disputat cinc jornades davant la seva afició, i el conjunt gironí ja ha igualat la pitjor sèrie de derrotes consecutives com a local des que competeix en la Lliga de Futbol Professional.

El Girona va passar les vuit primeres temporades a segona A sense haver encadenat mai tres derrotes a Montilivi, i això que hi va haver encallades destacades com la depressió que va viure l’equip després de la garrotada contra el Lugo, el 2015. El curs passat, curiosament el que va acabar amb l’ascens tan buscat a primera divisió, el conjunt de Pablo Machín va viure una crisi imprevista a l’estadi. Al cap de quinze dies d’haver destrossat un rival dels de la part alta com el Getafe (5-1), el Girona va fer un pas enrere contra el Cadis (1-2). Més sorprenents van ser el bany del Rayo Vallecano (1-3) i la victòria de l’UCAM, que tancava una sèrie que els gironins no vivien des de la temporada 2001/02, a tercera divisió.

Ara, l’equip ha tornat a experimentar l’amargor d’encadenar tres decepcions a Montilivi, amb la diferència que els visitants han estat de nivell molt alt. Primer va ser el Sevilla, que lluita en la Champions League, i que es va imposar per la mínima gràcies a un gol de Muriel i a l’infortuni dels gironins, que van fallar un penal en l’últim minut. El següent va ser el Barça, que va fer bons els pronòstics contra un Girona amb una alineació revolucionària (0-3). I després de 22 dies sense competir a casa, el Girona es va tornar a estavellar, per culpa d’un començament nefast contra el Vila-real (1-2). El problema és que l’amenaça d’encadenar una quarta derrota a casa és ben real, perquè el pròxim visitant és el Real Madrid, que culminarà una fase duríssima a Montilivi. De tota manera, després del conjunt de Zidane, el pròxim a trepitjar Montilivi serà la Real Sociedad, que ja ha guanyat a Balaídos, a Riazor i a Mendizorrotza. L’exigència no té treva.